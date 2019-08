Pesticides près des habitations : Elisabeth Borne veut "aller dans le sens de ce que souhaite le maire de Langouët"

Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et des transports.

Après Emmanuel Macron vendredi, le maire de Langouët Daniel Cueff reçoit un nouveau soutien au sein de l'exécutif. Ce mardi 27 août, invitée de France Inter, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne a annoncé qu'elle allait mettre "en consultation, dans les prochains jours, un projet de nouvelle réglementation qui intégrera une interdiction d'épandage à trop grande proximité des maisons".

Prévoir une distance minimale entre épandage et habitations

"Il faut prévoir une distance minimale entre les épandages (de pesticides) et les habitations," a précisé la ministre en répondant à la question d'un auditeur au sujet de la prise de position du maire de Langouët. Daniel Cueff a été convoqué jeudi 23 août devant le tribunal administratif de Rennes pour avoir pris un arrêté limitant l'épandage de ses pesticides dans sa commune. Un arrêté contesté par la préfète d'Ille-et-Vilaine. "On va aller dans le sens de ce que souhaite le maire de Langouët, a indiqué la ministre, avec des zones minimales entre les épandages et les habitations".

La ministre a ajouté que ces "règles doivent être posées au plan national - ce sera le cas - et avec la possibilité de les adapter dans des chartes locales s'il y a des conditions particulières".