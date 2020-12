Pétards et feux d'artifices : la ville de Mulhouse lance une vidéo pour sensibiliser les jeunes aux blessures

"Pense à demain, pense à tes mains" : le nouveau clip vidéo réalisé par la ville de Mulhouse entend sensibiliser les jeunes aux accidents graves qui arrivent chaque année en Alsace, suite à l'utilisation de pétards et feux d'artifices, notamment pendant la soirée du nouvel an.

De leur côté, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont annoncé il y a quelques semaines l'interdiction de la vente et l'usage de pétards et de feux d'artifices tout le mois de décembre et jusqu’au 4 janvier à 8 heures dans les deux départements.

L'année dernière, l'utilisation de pétards et feux d'artifices ont fait un mort et plus de 50 blessés en Alsace à cause des pétards. Trois enfants ont dû être opérés.

Le clip vidéo sera diffusé dans les collèges de la ville, en complément d’une intervention d’une heure menée par des agents du service Prévention et sécurité.