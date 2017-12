Jean-Yves Bordier, artisan beurrier et fromager, se dévoile ce lundi sur France Bleu Armorique. Il partage son petit-déjeuner avec les auditeurs. L'occasion de se dévoiler un peu, lui qui est plutôt discret, mais surtout de découvrir ses produits.

Jean-Yves Bordier partage certains de ses beurres les plus célèbres. © Radio France - Justine Sauvage

Portrait d'un passionné

Chez les Bordier on travaille depuis longtemps le beurre et le fromage. Le grand-père de Jean-Yves Bordier était malaxeur de beurre dans la Manche. Son père fut fromager à Saint-Maure-des-Fossés, c'est d'ailleurs avec lui qu'enfant Jean-Yves Bordier sillonne les marchés de la région parisienne et se familiarise avec les produits qu'il façonne et vend aujourd'hui. Après avoir envisagé de devenir marin, l'artisan s'installe à 22 ans à Lannion dans les Côtes d'Armor pour commencer son activité avant finalement de racheter une boutique à Saint-Malo en 1985. Un an plus tard, il élabore sa première recette originale, celle du beurre aux algues qui va faire sa renommée en Bretagne, en France et désormais dans une trentaine de pays. Jean-Yves Bordier est le seul à malaxer et à taper son beurre de façon artisanale. Il faut 72 heures pour préparer une plaquette. Pour créer des nouvelles recettes, l'artisan rencontre des producteurs du monde entier. Sur sa carte, on trouve par exemple du beurre au piment d'Espelette, à la vanille et depuis peu au chocolat. Des créations qu'il élabore seul avec "son cœur et sa bouche".

Une motte de beurre Bordier dans le studio de France Bleu Armorique © Radio France - Justine Sauvage