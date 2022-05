Petit-Quevilly : de nombreux vols dans le cimetière de la ville depuis le début de l'année

"Il y avait une décoration scellée sur la tombe. Elle a été volée. C'était un gros cœur en verre avec une plante à l'intérieur", s'indigne Jacquie venu rendre visite à un de ses proches au cimetière de Petit-Quevilly. Depuis le début de l'année, les vols sont nombreux. Et les habitants sont révoltés.

Des caméras de surveillance ?

"Moi on m'a volé des fleurs. C'est révoltant. On va où là ? On ne peut plus se recueillir correctement", s'agace Aline, une habitante de Petit-Quevilly. Elle suggère l'installation de caméras dans le cimetière pour dissuader les voleurs. "Aujourd'hui on a trois agents sur place. Ce sont des agents permanents de la ville qui sont là pour entretenir le cimetière. Ils ont une fonction de regard sur ce qu'il se passe dans le cimetière mais les vols, à mon avis, n'ont pas lieu la journée", explique Bruno Nouali, adjoint à la ville.

On n'a pas de solutions - Bruno Nouali, adjoint à la ville de Petit-Quevilly

"L'idée de mettre des caméras, à l'échelle de notre cimetière me paraît très compliquée. Il fait 4 hectares, c'est plus de 6.000 tombes (...) de plus on est entouré par une industrie directe. Mettre des caméras, obtenir des autorisations préfectorales, cela m'étonnerait car on touche à des sites qui sont protégés, Seveso", ajoute Bruno Nouali.

Pour le moment la seule solution envisageable c'est plus de patrouilles de police. "La police municipale travaille jusqu'à 22h. Après 22h il n'y aura pas de patrouille. On cherche des solutions. On réfléchit, on se renseigne chez les voisins, chez des personnes qui ont essayé d'autres expérimentations. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé d'efficace", conclut l'adjoint à la ville de Petit-Quevilly.

A Lillebonne, les habitants ont lancé une pétition en ligne pour demander à la mairie d'agir contre ces vols.