Petit-Quevilly : des habitants sans ascenseur depuis bientôt un mois, dans une tour de 10 étages

Bientôt un mois sans ascenseur : à Petit-Quevilly, à la tour Colucci, des habitants se retrouvent sans solution. Leur ascenseur ne fonctionne plus pour cause d'après eux de vol de carte Sim, et pour des pannes de courroie à répétition.

Leur bailleur social Seine Habitat (membre associé de Rouen Habitat) leur promet à chaque fois des réparations et une remise en service rapide, mais rien ne change et il y a dix étages dans cette tour.

"Je suis coincé chez moi depuis 1 mois"

Les habitants sont bien obligés de faire sans ascenseur, mais ils ne cachent pas leur détresse. Christine par exemple, vit au 8ème étage. Elle souffre d'arthrose aux genoux. "Descendre c'est compliqué, alors j'ai trouvé la méthode, je descends à reculons, c'est moins douloureux", dit-elle.

Et encore, elle garde le sourire car elle arrive à sortir de chez elle, contrairement à Claude, 89 ans, coincé chez lui. Il devait faire de la rééducation avec une kinésithérapeute, chose qu'il a faite... dans son étage puisqu'il ne peut pas descendre en bas. "Ca fait un mois que je suis coincé chez moi", témoigne-t-il.

Même chose pour Mireille, 91 ans : "Je ne peux pas sortir, je ne peux pas remonter les escaliers car je suis malade du cœur, j'ai été opérée et je pourrai faire un malaise. Je ne peux rien faire, même pas de courses, je suis bloquée dans l'appartement. Vous ne pouvez pas avoir le moral quand vous êtes." Mireille regrette que "rien ne change. Personne ne vient vous voir. Vous pourriez être morte dans l'appartement, ce serait exactement pareil."

Un système de portage pour les courses est mis en place en semaine de 10h30 à 11H et de 16h30 à 18h30. Un réparateur d'ascenseur est bien venu plusieurs fois mais il manquait des pièces ou bien du matériel, donc la remise en service de l'appareil a été repoussée. Les habitants ont reçu au moins trois SMS pour les informer que la réparation allait être effectuée mais rien depuis bientôt un mois.

Ce jeudi, les habitants ont reçu un SMS qui promet la remise en service de l'ascenseur dans les prochaines heures. Cette fois, ils espèrent que ce ne sont pas des paroles en l'air.

Contacté, Seine Habitat n'a pas répondu à notre demande d'interview.