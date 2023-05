Petit train de La Mure : "Ce sera une saison pleine" promet le maire Eric Bonnier qui attend 100.000 passagers

Le maire de La Mure, Eric Bonnier, se dit "très optimiste" alors que le Petit Train de La Mure a repris du service il y a un mois avec plusieurs nouveautés : plus d'animations, plus d'allers-retours et une nouvelle offre de restauration.

Le petit train de La Mure au début de la saison 2023 © Radio France - Cédric Hermel Après une saison 2022 mitigée, qui a vu 48.000 passagers monter à bord des wagons rouges, le Petit Train de La Mure reprend la marche avant en ce printemps 2023. Avec plusieurs nouveautés : plus d'animations, plus d'allers-retours et une nouvelle offre de restauration. "C'est fait par du local, cela permet des emplois supplémentaires, cela s'inscrit dans un projet de territoire", estime le maire de la Mure, Eric Bonnier, invité de France Bleu Isère ce jeudi 18 mai 2023. ⓘ Publicité loading "Je suis plutôt très optimiste, nous atteindrons sous peu les 100.000 passagers par an, au moins", estime Eric Bonnier, qui se donne jusqu'à l'an dernier pour cela. Quant aux commerçants de La Mure qui estiment que les touristes ne restent pas assez sur le territoire, "nous y travaillons, nous avons réaménagé les liaisons vers le centre-ville de La Mure", assure l'élu, "je peux vous assurer que les restaurateurs constatent une augmentation de la fréquentation grâce au petit train". Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !