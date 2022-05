Le Langon en Vendée : le village cherche un café d'urgence

Petit village cherche d'urgence des repreneurs motivés pour reprendre le café - restaurant! Le Langon, un millier d'habitants à 15km de Fontenay-Le-Comte dans le sud de la Vendée n'a plus de café depuis près d'1 an et demi. La mairie propriétaire des locaux a racheté la licence IV et a déposé une annonce en louant à prix très réduits les murs. Elle espère vivement voire revivre ce lieu d'échanges, indispensable à la vie des petites communes.

J'ai assisté au lent déclin des communes rurales. Alain Bienvenu maire de Le Langon

Le Langon compte 2 écoles, une épicerie, un cordonnier. Le salon de coiffure qui jouxte le café de la place sera bientôt repris. La mairie et la communauté de communes ont financé d'importants travaux pour remettre à neuf les 2 commerces. "C'est un lieu de vie que les gens qui ne cessent de m'interpeller réclament à cor et à cri" confie le maire Alain Bienvenu. Ce dernier a exercé 42 ans comme médecin de campagne et a pris sa retraite à 71 ans dans l'espoir-vain-d'être remplacé. Il a aussi vécu la fermeture de la pharmacie du village mais comme les autres élus et tous les langonais, il ne veut pas voir mourir le Café de la place.

La façade du café va être restaurée par la commune de Le Langon © Radio France - Yves-René Tapon

Pour séduire d'éventuels repreneurs la mairie est même prête à proposer 100 euros de loyer pour les 6 premiers mois, pour le commerce et le studio juste au-dessus. "Mais le problème est la somme de départ pour se constituer le stock de tabac et de boissons" précise le maire. La mairie qui a reçu quelques candidatures souhaite trouver des gens très motivés et conscients de l'exigence de ce travail. "Il faut des gens conscients qu'il y a besoin d'une grande amplitude horaire (7H-20h) et d'une grande disponibilité, et faire l'animation pour la jeunesse" insiste Anne Aimé, 1ère adjointe. L'idée étant de proposer café, tabac, jeux et restauration le midi. Alors avis aux amateurs !

Les candidatures doivent comporter CV et lettre de motivation et envoyés à : mairie@le-langon.fr

Le café de la place aura bientôt la même façade que le salon de coiffure à droite © Radio France - Yves-René Tapon

Le reportage à Le Langon Copier

Interview d'Anne Aimé, 1ère adjointe au maire Copier