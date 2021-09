Petit village du Périgord Noir cherche boucher ou bouchère

Saint-Pompon aura bientôt sa nouvelle boucherie ! La commune de moins de 400 âmes, au cœur du Périgord Noir, n'en a plus depuis trois ans. La supérette du village va être agrandie et pour y installer à une boucherie flambant neuve. Mais il faut aussi des bras pour s'en occuper.

Qui veut devenir le nouveau boucher ou la nouvelle bouchère de Saint-Pompon ? Le boucher de cette petite commune nichée entre Villefranche-du-Périgord et Sarlat est parti à la retraite après quatre décennies de bons et loyaux services. Une boucherie dans un village c'est très important pour les habitants qui veulent faire peu de route pour trouver de la bonne viande. La mairie a lancé un projet : le multiple Vival va être agrandi et accueillera bientôt une boucherie.

Une extension de 94 m² !

À Saint-Pompon, on voit les choses en grand comme l'explique la maire Carole Henry : "Nous allons faire une extension de 94m² avec éventuellement une partie traiteur, avec le labo pour la charcuterie et pour les chambres froides. Il y aura vraiment une surface de travail très intéressante et agréable".

Les plans sont prêts, "ils sont validés par le conseil municipal". La boucherie devrait couter 235.000 euros, prise en en charge à 80% par l'État, la région et le département. Il ne manque plus qu'un maitre d'ouvrage pour débuter les travaux. "On espère pouvoir ouvrir l'été prochain". L'objectif, c'est de dynamiser le village. Encore faut-il trouver un boucher ou une bouchère.

Petit village cherche son boucher ou sa bouchère Copier

Qui veut devenir le prochain boucher ou la prochain bouchère de Saint-Pompon ?

La maire lance donc un appel pour convaincre d'éventuels repreneurs : "Nous sommes à 25km de Sarlat. Nous sommes sur la RD60 qui relie Agen à Sarlat. On est un village vivant avec beaucoup de gîtes, un camping, des restaurants et nous avons la chance d'avoir une pharmacie, une école. Les produits sont frais et locaux. C'est notre force aussi".

Saint-Pompon est un petit village charmant et accueillant

Pourquoi venir s'installer à Saint-Pompon ? La réponse de la maire Carole Henry Copier

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la mairie au 05.53.28.48.90. "On pourra leur montrer de visu les plans, leur montrer le lieu et on pourra commencer à parler de leurs envie pour ce projet" conclue Carole Henry.