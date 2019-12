Petite baisse des dons au Téléthon en Drôme-Ardèche

Au niveau national, les dons sont plus élevés que l'année dernière et s'élèvent à 14.569.212 euros.

Drôme, France

Samedi 07 décembre à minuit, les dons par téléphone et en ligne s'élevaient à 90 000 euros en Ardèche, contre 95 000 en 2018. En Drôme on comptait 148 000 euros au lien de 164 000 l'année dernière. Mais les dons sur les opérations locales du Téléthon ne sont pas encore recensés, et surtout, le standard du 36-37 reste ouvert toute la semaine