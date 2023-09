Petite enfance : trois choses à savoir sur les crèches privées épinglées dans le livre "Le prix du berceau"

Le livre n'a pas encore paru, mais la polémique enfle déjà. Dans leur enquête "Le prix du berceau" qui sortira en librairie ce vendredi 8 septembre, les journalistes Daphné Gastaldi et Matthieu Périsse pointent du doigt les pratiques de certains groupes de crèches privées, comparées à des "usines" à bébés. Repas insuffisants, soins express, course à la rentabilité ou encore taux d'encadrement pas toujours respectés : ce constat explosif n'est pas sans rappeler les traitements infligés aux résidents et aux salariés du géant des maisons de retraite Orpea, révélés en janvier 2022 dans le livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet . Depuis quand les crèches privées existent-elles dans notre pays ? Comment s'implantent-elles ? Sont-elles rentables ? Voici ce qu'il faut savoir sur les crèches privées.

Les crèches privées arrivent en France dans les années 2000

En France, les premières crèches privées voient le jour au début des années 2000, expliquent nos confrères de franceinfo. À cette époque, la situation est tendue dans le secteur, la France manque cruellement de places et de personnels. Pour remédier au problème, l'État autorise et encourage des entreprises privées à investir dans la petite enfance. Plus de vingt ans plus tard, les crèches privées représentent 115.000 places, soit près d'un quart des crèches existantes en France.

Cinq entreprises privées de tailles moyennes dominent le secteur dans l'hexagone dont Grandir (Les Petits Chaperons rouges), Babilou, La Maison Bleue ou encore People & Baby. Cette dernière s'est retrouvée sous le feu des projecteurs en juin 2022 après la mort d'un bébé de 11 mois à Lyon . Ces sociétés représentent 25.000 salariés et un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros en 2021, selon un rapport de Matignon . Depuis 20 ans, les crèches privées ont connu une croissance à deux chiffres et cela devrait continuer : ces dernières années, elles représentent la majorité des créations de places en crèches.

Des règles précises, mais des contrôles insuffisants ?

Un entrepreneur peut décider d'installer sa crèche sans diplôme particulier. En revanche, le feu vert de la mairie et du conseil départemental est nécessaire. Ensuite, c'est le service de la protection maternelle infantile (PMI) qui étudie le dossier.

La PMI est attentive aux conditions d'accueil des jeunes enfants qui sont très précises. Un enfant doit disposer doit moins sept mètres carrés au sein de la crèche, cinq et demi dans les zones les plus denses. Il faut aussi une part de lumière naturelle. Le respect des standards de qualité de l'air ou de sonorité est aussi surveillé. Le WiFi par exemple est interdit dans certains espaces de la crèche.

En ce qui concerne le personnel, la direction de l'établissement doit être confiée à un professionnel de la puériculture. Huit enfants capables de marcher doivent être accompagnés par au moins un adulte. Pour les enfants qui ne savent pas encore marcher, un adulte ne peut en surveiller que cinq. Après l'ouverture de la crèche, la Protection maternelle infantile continue à effectuer des contrôles, mais l'Inspection générale des affaires sociales préconisait (IGAS) de les renforcer dans un rapport choc publié en avril dernier .

Des crèches privées très rentables

Les crèches privées sont beaucoup plus rentables que d'autres activités. Un rapport de l'IGAS évoquait en 2017 une rentabilité de l'ordre de 20 à 40% du chiffre d'affaires. Selon l'Inspection générale, cette rentabilité est trop importante alors que le secteur de la petite enfance est très subventionné. Parmi ces subventions, il y a le crédit d'impôt famille à hauteur de 130 millions d'euros en 2019 qui permet d'aider à la création de places en crèche. Certaines crèches reçoivent aussi des aides qui leur permettent d'appliquer un tarif réduit aux familles. Enfin, il existe un crédit d'impôt garde d'enfants. Selon l'IGAS, ce système abouti "à subventionner une place (en crèche, nldr) bien au-delà de son coût de revient pour le gestionnaire". En clair, l'État donne à la crèche privée bien plus que ce qu'elle a dépensé pour ouvrir une seule place.