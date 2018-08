L'état du pont entre Forbach et Petite-Rosselle inquiète les habitants des quartiers alentours.

Petite-Rosselle, France

Un pont historique à Petite-Rosselle créé du temps des houillères. En-dessous, il ne reste que peu de traces des rails qui permettaient autrefois d'acheminer le charbon. Aujourd'hui, la structure est bien marquée par le temps : de la rouille sur les barrières mais aussi de nombreux trous et bosses sur la chaussée.

Sur le pont reliant Petite-Rosselle à Forbach, la route est dégradée avec plusieurs trous et bosses. © Radio France - Arthur Blanc

Un signe du temps qui inquiète les riverains qui empruntent ce pont tous les jours. "Ça fait peur, il y a beaucoup de fissures", décrit Marianne. Son mari Daniel pense que les poids lourds sont grandement responsables aujourd'hui de l'usure de la structure. "Quand un camion de 20 tonnes passe, je ne suis pas rassuré à l'idée de rouler sur le pont juste après lui."

Il y a quelques années, la mairie a décidé de passer l'interdiction des engins lourds sur le pont de 7 tonnes 5 à 3 tonnes 5. Mais la règle n'est pas respectée. © Radio France - Arthur Blanc

Une situation qui inquiète Gérard Mittelberger, le maire de Petite-Rosselle. Il a déjà écrit à la sous-préfecture de Forbach, et réfléchit à des possibilités de travaux pour consolider le pont. "Des études estiment à 200 000€ le colmatage de ce qui existait. On n'a pas voulu cette solution car ça ne tient pas dans le temps."

Un grand filet a été placé il y a 6 mois sous la route, notamment pour protéger les vélos qui passent sur une bande cyclable juste en-dessous du pont. © Radio France - Arthur Blanc

Finalement, l'élu a opté pour une solution radicale : détruire pour reconstruire le pont. Un chantier de 6 mois environ qui devrait avoisiner les 500 000€ et pour lequel il va compter sur un coup de pouce l'Etat. "Le tunnel, les gravats et le tablier qui supportera la route seraient à la charge de l'Etat. La commune payerait la route, les trottoirs et les parapets de sécurisation", explique Gérard Mittelberger qui a sollicité la préfecture pour mettre en place ce type de financement. Il espère que le drame de Gênes accélérera le processus. Si l'Etat ne participe pas, la commune devra mettre la main à la poche. La reconstruction devrait débuter l'an prochain.