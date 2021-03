Petites communes de Creuse : dans quel état sont vos ponts?

L'Etat lance un état des lieux pour recenser et évaluer la santé des ponts et des murs des petites communes de France. Il débloque 40 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. La quasi-totalité des communes de Creuse sont éligibles.

Dans quel état sont les ponts et les murs dans nos petites communes? L'Etat veut savoir. Il lance une vaste opération de recensement et d'évaluation des ouvrages d'arts. Pour financer cet état des lieux, le gouvernement a débloqué 40 millions d'euros, dans le cadre du plan de relance. En Creuse, 248 des 256 communes sont éligibles.

Etablir un "carnet de santé" des ponts et murs

D'après un communiqué de la préfecture, ce 22 mars 2021 "les petites communes sont souvent particulièrement démunies en termes de connaissance de l’état de leurs ouvrages et de procédures d’entretien de leur patrimoine". A l'issue de cet état des lieux, un "carnet de santé", des ponts et murs sera dressé. Les collectivités pourront se baser dessus pour décider ou non de mener des travaux.

"Cette vaste opération de recensement et d’un premier diagnostic des ouvrages d’art est également l’occasion pour les pouvoirs publics de disposer à nouveau d’une vision globale des enjeux liés à la gestion et à la préservation de ce patrimoine", indique le communiqué de la préfecture.

Les mairies ont reçu un questionnaire par mail, le 10 février pour bénéficier de ce dispositif du plan de relance. Elles ont jusqu’au 31 mars 2021 pour manifester leur intérêt. Pour toute information, les mairies peuvent contacter la DDT au 05 55 51 59 00 ou envoyer un mail au bureau des risques et sécurité à l'adresse : ddt-serre-brs@creuse.gouv.fr