Pétition en ligne : la ville de Royat veut continuer à délivrer des cartes d'identité

La ville de Royat ne fait pas partie des 22 communes du Puy-de-Dôme habilitées à délivrer des cartes nationales d'identité. Faute d'appareil biométrique, le maire, Marcel Alédo, tente de mobiliser la population en lançant une pétition sur internet.

Depuis le 21 mars, la ville de Royat ne peut plus délivrer de carte d'identité. Certes les Royadères n'ont pas un long trajet à effectuer pour se rendre à Chamalières, la mairie équipée la plus proche, mais Marcel Alédo n'en fait pas une question de distance. C'est une question de principe et de pratique. Le 26 octobre dernier, le maire de Royat a effectué une demande d'équipement DR (Dispositif de Recueil), l'appareil à empreintes numérisées, auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. En vain. Marcel Alédo a donc lancé une pétition en ligne. Il reproche surtout de ne pas avoir été concerté. Car la ville de Royat délivrait en moyenne 360 cartes d’identité chaque année. Dans ce combat, Marcel Alédo peut en tout cas compter sur le soutien de son confrère Louis Giscard d'Estaing, le maire de Chamalières estime que ce "Plan Préfecture Génération" éloigne les services de proximité et isole les petites communes.

Cette nouvelle "contrainte" administrative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan Préfecture Nouvelle Génération » qui va généraliser les procédures administratives en ligne. En 2016, le Puy de Dôme a délivré 43 000 cartes d'identité. Depuis le 21 mars 2017, les passeports et les cartes nationales d'identité sont délivrés uniquement dans 22 mairies du Puy de Dôme, neuf dans le Cantal et 15 dans l'Allier. D'autres documents seront dématérialisés avant la fin de l'année comme la carte grise et le permis de conduire.

Signez la pétition : "Pour que la Ville de Royat puisse continuer à délivrer des cartes nationales d'identité" ! https://t.co/BEwt2W8nlg pic.twitter.com/DArfUJimVd — Royat (@Royat_Ville) April 5, 2017

Voici la liste préfectorale des communes habilitées : Ambert, Aubière, Beaumont, Besse et Saint-Anastaise, Brassac-les-Mines, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon-d’Auvergne, Cunlhat, Gerzat, Issoire, Les Martres de Veyre, Lezoux, Pont du Château, Puy-Guillaume, Riom, Rochefort-Montagne, Saint-Amant-Tallende, Saint-Eloy-les-Mines, Saint-Georges-de-Mons, Thiers, Volvic.