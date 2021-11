Pétition et manifestation contre la réduction des horaires d'ouverture de la Poste à Laneuveville-devant-Nancy

Plus d'une centaine de personnes ont manifesté ce mercredi 10 novembre devant le bureau de poste de Laneuveville-devant-Nancy, dans la Métropole du Grand Nancy. Un rassemblement à l'appel de la mairie qui dénonce une diminution des horaires d'ouverture de la Poste à compter du 6 décembre prochain. Une pétition a également été lancée en ligne. Le bureau de poste passera de 29 heures d'ouverture par semaine à 20 heures.

Baisse de fréquentation de 30% selon La Poste

Pour justifier sa décision, le groupe La Poste explique que la fréquentation du bureau installé dans cette commune de plus de 6 500 habitants a diminué de 30% entre 2017 et 2020. L'entreprise explique aussi que tous les services disponibles dans le bureau actuel le seront toujours à compter du 6 décembre. Du côté de la municipalité, on conteste les chiffres de La Poste mais surtout, Sylvie Colin, adjointe au maire, craint pour la pérennité du bureau dans les prochaines années :

"On l'observe partout. On réduit les horaires et les services puis la Poste annonce la fermeture. On constate que la fréquentation du bureau est en chute libre sauf que les horaires sont incompatibles pour les actifs. Quand on ferme un bureau le mercredi toute la journée, le vendredi après-midi et le samedi matin, on va quand à la poste ? La Poste fait tout pour organiser cette baisse de fréquentation."

Une municipalité qui entend maintenir la pression pour garder son bureau alors que le plus proche se situe à Jarville-la-Malgrange, dans la commune voisine.