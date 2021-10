Petits boulots : cinq jeunes granvillais entretiennent les cimetières avant la Toussaint

Quelques heures de désherbage pendant les vacances, quoi de mieux ! Cinq jeunes granvillais de 16 à 17 ans ont participé à l'entretien des cimetières de la ville cette semaine. Depuis 2016, la mairie organise cette opération deux fois par an, en prévision des fêtes religieuses. Cette semaine, les manchois ont arraché des mauvaises herbes et travaillé sur des parterres aux côtes des agents communaux. Ils ont signé un contrat de travail et seront payés entre 80 et 90% du SMIC en fonction de leur âge.

Besoin de bras, après la fin des produits phytosanitaires

"C'est un âge où on a beaucoup de difficultés à trouver un employeur. Il se trouve que la mairie de Granville a depuis plusieurs années une politique zéro produits phytosanitaires. Il faut donc remplacer ça par des petites mains. Ils viennent donc prêter main forte à nos agents, explique Mickael Henquinet, responsable du point d'information jeunesse.

Romain Margueritte, des espaces verts de Granville, a encadré les cinq jeunes cette semaine. © Radio France - Raphaël Aubry

Quelques heures chaque jour, il était possible de voir cette semaine ces jeunes accroupis dans le cimetière Saint-Paul par exemple. C'est le premier petit boulot de Léopold, binette entre les mains. Il est tombé sur l'annonce de la mairie sur les réseaux sociaux. "Au début je suis venu à reculons quand même. C'est assez difficile, parce que c'est un mouvement assez répétitif, pointe le jeune homme. Mais je suis content ça m'occupe et c'est d'utilité public. On sait qu'il y aura les cérémonies en novembre dans quelques jours."

L'occasion donc d'avoir un peu d'argent de poche et de faire une bonne action. Au moment de notre reportage, certains passants ont félicité ces jeunes travailleurs dans les allées du cimetière. Une nouvelle opération est prévue au printemps prochain.