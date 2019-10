Petits déjeuners gratuits à l'école : deux maternelles en test à Bordeaux

Premier essai mardi 8 octobre dans les maternelles de la Benauge et de Schweitzer, rive droite et quartier Grand Parc, pour présenter la mesure aux parents et à l'école pédagogique. Les enfants auront droit à un petit déjeuner gratuit à l'école tous les jours à partir de jeudi !

Biscotte et confiture avec du lait et un fruit bio : le petit déjeuner sera gratuit pour les enfants de deux maternelles à Bordeaux.

Bordeaux, France

Mardi 8 octobre, les 300 enfants des maternelles de la Benauge sur la rive droite et de l'école Schweitzer, quartier Grand Parc, seront accueillis avec un petit déjeuner gratuit. Un premier essai à Bordeaux pour présenter aux parents et à l'équipe pédagogique ce nouveau dispositif qui sera vraiment lancé jeudi, déclinaison locale du "plan pauvreté" du gouvernement. La mesure a été adoptée en conseil municipal lundi et mise en application de concert avec l'Académie de Bordeaux.

Pour l'instant, l'expérimentation est lancée dans ces deux écoles maternelles en zone d'éducation prioritaire. Elle pourrait être élargie à d'autres écoles REP et REP + (Réseau d'Education Prioritaire) sur Bordeaux si le premier bilan de l'opération dressé d'ici quatre à six semaines montre de bons résultats. Son coût non plus, n'est pas encore fixé selon Emmanuelle Cuny, conseillère municipale en charge de l'éducation. L'Etat finance une partie du dispositif, à hauteur d'un euro par petit déjeuner et la ville complète.

Une mesure de santé publique qui vise aussi à réduire les inégalités entre les enfants, selon Emmanuelle Cuny. "Pour que tous les enfants aient ce premier repas, extrêmement important qui va favoriser la concentration et les apprentissages des enfants tout au long de la journée dans l'école." Selon une étude du Credoc de 2015, 25 % des enfants entre 3 et 11 ans ne petit-déjeunent pas le matin en France.

A terme, les 300 enfants que comptent les deux maternelles ne prendront pas tous le petit déjeuner.

L'idée n'est pas de donner un deuxième petit déjeuner aux enfants mais d'identifier ceux qui ne prennent pas ce petit déjeuner chez eux, pour différentes raisons. — Emmanuelle Cuny

Pour les identifier, Emmanuelle Cuny insiste sur l'importance de travailler avec les familles, les agents et enseignants des écoles.