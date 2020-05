Petits musées de Dijon : un "laboratoire" pour la réouverture du Musée des Beaux-Arts

A Dijon, la mairie souhaite obtenir la réouverture du musée des Beaux-Arts. Le maire, François Rebsamen s'en est entretenu la semaine dernière avec le préfet par courrier et par téléphone.

Des petits groupes pourraient visiter le musée

Un protocole sanitaire permettant cette réouverture a été mis sur pied, outre les masques, le gel hydroalcoolique et la mise en place d'un sens de circulation dans le musée, l'accès se ferait par petits groupes de 100 à 150 personnes.

"Pourquoi le musée des Beaux-Arts ne pourrait-il pas rouvrir ?"

François Rebsamen demande donc au préfet de revoir sa position, soutenu par Christine Martin, son adjointe à la culture. "Nous avons vu que les Hospices de Beaune ou le Puy du Fou rouvraient, donc nous nous demandons pourquoi le musée des Beaux-Arts ne pourrait pas rouvrir lui aussi" souffle l'élue.

"J'espère que l'issue de la conversation sera positive"

"Il a fêté ses un an, toujours fermé le 17 mai 2020, nous avions un peu d'espoir à ce moment là, et puis nous avons relancé monsieur le préfet, j'espère que l'issue de la conversation sera positive, mais nous sommes en contacts constants pour une réouverture rapide" poursuit-elle sans donner de date.

Ce 17 mai 2019, le musée des beaux arts de Dijon rouvre ces portes. L'occasion de vous raconter ses trésors © Radio France

"Les choses sont tout à fait possibles"

"Si nous adaptons les jauges, si nous ouvrons par petits groupes comme nous l'avons fait ailleurs les choses sont tout à fait possibles. Le musée des Beaux-Arts est grand, les salles sont vastes, à mon sens il est plus simple de rouvrir ces grands espaces que certains musées qui ont des espaces plus petits" explique Christine Martin. "Avec évidemment le port du masque pour les agents qui accueillent et pour nos visiteurs ce doit être faisable" prophétise-t-elle encore.

Les petits musées rouverts depuis le 13 mai

En attendant, la ville de Dijon a déjà rouvert ses autres "petits" musées le 13 mai dernier : le musée de la vie Bourguignonne, le musée Rude, le musée d'arts sacrés et le musée archéologique. Pour l'instant ça se passe plutôt bien même si la fréquentation reste très "modeste" explique encore Christine Martin. "Vous dire que la fréquentation est celle qui était celle de nos musées avant le confinement serait un gros mensonge, n'empêche que, chacun de nos musées rouvert a vu des visiteurs et ça c'est un grand plaisir !"

Christine Martin, adjointe à la culture à la ville de Dijon © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Moins de 500 visiteurs accueillis

Christine Martin reconnaît des chiffres de fréquentation "modestes" : moins de 500 visiteurs au total pour les quatre musées. Et c'est le musée Rude qui attire le plus de monde pour l'instant avec 214 visiteurs très précisément. Des musées qui ont rouverts avec des horaires aménagés, notamment une pause le midi.