A Bordeaux, confiez votre chat à un babysitter !

A Bordeaux, la garde d'animaux se fait de particuliers à particuliers. Des sites internet mettent en lien des propriétaire d'animaux et des "petsitter", disposés à garder des animaux pendant l'absence de leur propriétaire.

Comme un covoiturage, un airbnb ou un uber, le petsitting est un échange entre particuliers. A Bordeaux, il existe déjà de nombreuses plateformes dont le site WePetSitty. Le principe est simple : il faut taper le nom de la ville où l’on se trouve, la race de notre animal, choisir le service souhaité (voir ci-dessous) et la durée.

Une liste de petsitter situés près de chez vous apparaît. Une pré-réservation est obligatoire ainsi « qu’une rencontre entre le gardien et l’animal », explique Pauline la gérante du WePetSitty. « Il faut voir si le gardien se sent bien avec l’animal et vice versa. C’est très subjectif, personnel et personnalisé. » Pour elle, le petsitting est un service complémentaire au chenil et aux hôtels pour chats.

Pauline Genty - "C'est un service personnalisé" Copier

L'été, les petsitters sont très demandés. Nathan garde des animaux depuis deux ans et souvent pour de longues périodes. Il accueille un nouveau chat : "J'essaie de l'habituer au lieu parce qu'elle est un peu effrayée parce qu'il y a deux autres chats et sa maîtresse qui vient de partir", explique le petsitter en tendant une gamelle remplie de croquettes. Il faut user de stratagèmes !

Plusieurs services

Les prix sont fixés par les gardiens et les sites proposent plusieurs services :