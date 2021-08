Peu de contrôles en gare d'Avignon TGV pour ce premier jour d'application du pass sanitaire

Le pass sanitaire est désormais dans les TGV, les Ouigo et les trains Intercités depuis ce lundi. Le gouvernement promet des contrôles massifs en gare, sur les quais et à l'intérieur des trains.

Anne-Sophie sort du train en provenance de Paris avec deux valises, son voyage fut plutôt calme : "on n'a pas été contrôlés avant de prendre le train, ni pendant, ni à la sortie. J'étais venue en avance par rapport à la mise en place du pass sanitaire, mais finalement il n'y a rien eu. C'est étonnant, il devrait y avoir des contrôles !" Le gouvernement a promis des contrôles massifs mais qui ne seront pas systématiques, l'objectif est de pouvoir contrôler un quart des trains selon le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"Ce n'est pas tout de contester, il faut aussi agir !"

En gare, les voyageurs sont contrastés par rapport à ce pass sanitaire. Il y a ceux qui sont contre comme Claire : "ça m'énerve qu'on nous impose quelque chose pour voyager. Même si j'ai mon pass car j'ai eu le covid il y a quelques temps, c'est le principe qui m'agace !" Et d'autres voyageurs sont très contents comme Maurice : "Ce pass sanitaire c'est normal pour pouvoir voyager sereinement ! Il faudrait que chacun le comprenne et se fasse vacciner. Aujourd'hui, moins de 40 millions de français ont leurs deux doses, c'est encore trop peu ! C'est la seule façon pour s'en sortir, alors faisons-le ! Ce n'est pas tout de contester, il faut aussi agir !"

Heureusement, en gare, des jeunes producteurs de vin indépendants distribuent des verres gratuitement avant d'entrer dans les trains explique Oscar : "quand on sent les vacanciers stressés, on donne un petit verre, ça détend, ça donne le sourire. Et puis après, ils viennent nous acheter une bouteille !" Du vin accessible à tous car le pass sanitaire n'est pas exigé en gare mais uniquement à bord des trains.