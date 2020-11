Les Rémois soulagés de pouvoir rendre hommage à leurs proches disparus

Le Gouvernement a permis aux fêtes de la Toussaint de se tenir. Les proches de personnes disparues pouvaient se déplacer dans les cimetières pour leur rendre hommage sans risque de verbalisation.

Une mesure qui semble être appréciée par les familles qui avaient fait le déplacement ce dimanche au cimetière de l'Est à Reims. Une coutume qu'ils n'imaginaient pas ne pas pouvoir honorer.

"Il y a confinement mais pour se recueillir à la Toussaint, on pouvait le faire, et puis même si on n'avait pas eu le droit je crois que je me serais quand même déplacée", confie Isabelle, venue fleurir la tombe d'un proche.

Nicole a fait spécialement le déplacement de Jonchery-sur-Vesle : "ils nous ont laissés un peu de temps c'est gentil déjà, car après ils seront peut-être moins souples dans la semaine."

Peu de personnes dans les cimetières ce dimanche matin

Les vendeurs de chrysanthèmes présents aux abords du cimetière comme chaque année étaient toutefois étonnés du peu de monde qui avaient fait le déplacement ce dimanche matin, comme le constate Stéphane, responsable des ventes chez Végétis.

"On perçoit très clairement un manque de clients. Il y a une certaine appréhension à se déplacer à l'extérieur"

Son stand rempli de fleurs, le vendeur n'avait que peu d'espoir de voir son stock s'écouler.

"La Toussaint passée malheuresement les chrysanthèmes vont à la poubelle. Ils vont être jetés", déplore le responsable des ventes. La période de la Toussaint ne devrait donc pas suffir à compenser la perte engendrée en 2020.