Peu de touristes en Vaucluse pour le début de la saison

Etat d'urgence, crainte de l'insécurité et changements d'habitudes : Les touristes se font moins nombreux en ce début de saison, même si la clientèle française s'accroche.

Le week-end de Pâques marque traditionnellement le coup d'envoi de la saison touristique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comment s'est-il passé, cette année, en Vaucluse ? Les hôtels ont-ils fait le plein ce week-end ? Pas vraiment.

La fréquentation a diminué, ces dernières années, notamment celle de la clientèle étrangère. Les raisons ? Le contexte économique et l'actualité, explique Harald Pons, directeur de l'Hôtel d'Angleterre, et président du Club hôtelier d'Avignon : "L'image de la PACA au niveau international n'est pas bonne : ce qui s'est passé à Nice, ce qui se passe à Marseille. Avignon a aussi une mauvaise image. On a un super patrimoine, mais les Asiatiques qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas sortir en ville le soir."

"Les Asiatiques sont persuadés qu'ils ne peuvent pas sortir en ville le soir", affirme Harald Pons Partager le son sur : Copier

L'état d'urgence fait aussi des dégâts sur la fréquentation touristique. Il peut faire peur, il contraint aussi certains touristes à devoir souscrire en plus d'une assurance classique une assurance complémentaire.

Etat d'urgence et actualité sont mauvais pour le tourisme de l'étranger

Les Britanniques se font aussi plus rares, ils ont perdu "20 % de leur pouvoir d'achat après le Brexit" affirme l'hôtelier. Beaucoup moins d'Italiens également.

En revanche, des Espagnols sont venus, beaucoup de Suisses, d'Allemands comme traditionnellement. "Il y a une clientèle de passage qui s'arrête à Avignon une journée puis part sur l'Espagne", ajoute Harald Pons.

Heureusement, Pâques tombe en avril

En revanche, les Français ont privilégié les destinations ensoleillées, grâce au calendrier. "Si Pâques tombe au mois de mars, qu'il y a encore de la neige en station, et que les stations sont ouvertes, certains clients souhaitent profiter de la dernière neige", remarque Agnès Bernard, propriétaire de l'Hôtel des Corps-Saints à Avignon. "Si ça tombe mi-avril, comme là, c'est tout à fait favorable pour le tourisme dans la région."

Mais les habitudes ont aussi changé. Finis les longs séjours en Vaucluse : "Les gens avant prenaient une semaine pour Pâques et descendaient dans le sud de la France au soleil", déplore Nathalie Beaudoin, de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie en Vaucluse. "Maintenant, ils font des voyages de deux-trois jours et plus souvent, avec la facilité de réservation sur internet... C'est facile de partir!"

"Des voyages de deux-trois jours" au lieu d'une semaine, remarque Nathalie Beaudoin Partager le son sur : Copier

Et en ce qui concerne les Français, on ne les attend pas en masse sur les week-ends à venir :"On sait déjà que le week-end prochain et que le week-end du 8 mais, la clientèle française sera beaucoup moins présente, car les gens font leur devoir de citoyen", explique à l'Hôtel des Corps-Saints Agnès Bernard.

"La clientèle française sera beaucoup moins présente" les week-ends d'élection, prévoit Agnès Bernard Partager le son sur : Copier

Le Vaucluse accueille quatre millions de visiteurs par an, le tourisme génère un milliard d'euros de chiffre d'affaires chaque année.