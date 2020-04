L'enfer des étudiants niçois confinés dans neuf mètres carrés : "On peut à peine bouger"

Comme plusieurs milliers d'étudiants en France, Sabri n'a pas pu rejoindre sa famille à la mi-mars, quand le confinement a été décrété. Il se retrouve coincé dans son logement de la cité universitaire de Nice. Habituellement, ses quelques mètres carrés lui sont supportables, mais enfermé depuis un mois, le temps devient long.

"Quand on entre dans la pièce rectangulaire, on a un coin avec un lit, un coin avec le bureau, un petit lavabo et on peut à peine bouger" dans une partie des logements de neuf mètres carrés, même s'il existe aussi des studios de 27 mètres carrés)

De simples gestes habituellement synonymes de corvées deviennent dès lors des temps fort de la journée du jeune homme. "Quand je descends la poubelle, je peux croiser des camarades. Faire les courses me fait du bien aussi" détaille Sabri. Mais le jeune homme avoue aussi que certaines règles sont transgressées pour pouvoir s'évader quelque peu.

"On voit parfois quelques uns jouer au football même si bon, on ne doit pas le faire, mais vous savez, tout le monde en a marre." (Sabri)

D'autant qu'il faut aussi gérer l'angoisse du confinement, mais aussi des examens qui se poursuivent en télétravail et surtout des complications financières : "Les jobs étudiants sont en majorité dans la restauration, en service et dans les supermarchés. La grande majorité des étudiants ne travaillent plus et non plus de revenus" déplore Sabri.

L'inquiétude des associations étudiante face à une possible "fuite des jeunes"

L'inquiétude est grande du coté des associations étudiantes. Depuis que lundi, le président de la République, a indiqué que "les cours ne reprendront par pour les étudiants avant l'été". Une petite phrase qui laisse donc entendre que l'année est terminée. Et les étudiants pourraient être nombreux à tenter de quitter leur lieu de confinement pour rejoindre le domicile des parents. Jusqu'à se mettre en danger.

"Ils vont braver l'interdit, c'est compréhensible, mais il faut bien prendre garde aux règles, car ils pourraient contaminer leurs proches confinés depuis déjà un mois." (Amaury Baudoux de la FACE 06)

Amaury Baudoux s'inquiète d'une possible "fuite des étudiants" Copier

Il est rappelé que les déplacements sont interdits, même pour changer de lieu de confinement. Tous les étudiants qui quitteront donc leur cité universitaire encourent donc 135 euros d'amende.