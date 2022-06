Peut-on boire de la bière avec la gastronomie bourguignonne ?

De la bonne bière, à consommer avec modération - comme tout alcool. D'accord, mais à consommer avec quoi ? Quelle nourriture ? La réponse à cette question se posera sur les stands et les ateliers d'un nouveau salon qui se tient à Dijon du samedi 4 juin au lundi 6 juin au soir : "Bière & Gastronomie", au Palais des Congrès. Le billet d'entrée coûte 5 euros. Sans pression, France Bleu Bourgogne a pris les devants pour contacter Elisabeth Pierre, auteure et zythologue, spécialiste de la bière et invitée du salon.

Les spécialités bourguignonnes se marient-elles bien avec des bières ?

Pour l'apéritif : avec les gougères, "une bière apéritive, vive, légère avec un peu d'amertume. Une bonne Pils (une bière blonde de soif un peu amère ) avec un équilibre malt et houblon". Avec du jambon persillé : "une bière avec une tonalité plus forte en amertume, une IPA ou une Pale Ale bien amère".

Les plats avec des sauces au vin (bœuf bourguignon, œufs en meurette) : "les plats au vin rouge vont très bien avec les bières. Ce sont des saveurs umami, apportées par la sauce au vin. Il faut de l'amertume, des bières torréfiées, brunes, mais sans sucrosité".

Les plats avec de la moutarde : "la moutarde de Dijon est particulièrement forte, puissante et herbacée. Il faut vraiment des bières avec de la puissance pour que ce soit bien équilibré, houblonnées, aromatiques, amères. Des Pale Ale, des IPA, ou une Pils. Il ne faut pas de bières douces et délicates. Il y a souvent des associations bières et moutarde, par exemple avec du lapin".

Les fromages (de l'Epoisses ou du Cîteaux) : l'accord classique, avec des fromages : "des bières Triple. C'est une bière blonde, riche, complexe en saveurs et en arôme, avec une belle longueur".

Le sucré, pain d'épices et nonnettes : "Tout ce qui est en lien avec le miel est indissociable de la bière, il a toujours fait partie de l'univers de la bière, depuis l'antiquité. Dans certaines recettes de bières, il y a des épices et du miel. Il faut éviter les bières sucrées. On peut contraster avec de l'amertume, mais aromatique. Une Pale Ale ou une IPA, mais fruitées".

Peut-on boire de la bière ET du vin (de Bourgogne) pendant un même repas ?

Elisabeth Pierre : "C'est absolument possible, tout à fait imaginable. Mais on ne va pas forcément aller sur des vins et des bières qui ont le même registre d'expression. Par exemple, le pain d'épices avec du foie gras, on va peut être aller sur un vin de Bourgogne plutôt riche et pas forcément faire suivre le plat derrière avec une bière riche également. On va essayer de casser le rythme et aller chercher d'autres sensations avec la bière par rapport au vin qui a été dégusté. On va apporter une sorte de respiration, chercher de l'acidité plus que de l'amertume, du fruit, pour faire une respiration dans le menu vin et mets".