Deux fois par semaine, les parents dont les enfants sont inscrits aux vacances apprenantes, peuvent participer à des ateliers sur des thèmes très variés comme la parentalité. A l'école de Frontenac, ils ont pu échanger entre eux et avec des professionnels et ainsi se sentir moins seuls.

"On peut échanger et s'aider" : les vacances apprenantes proposent aussi des ateliers pour les parents

On vous en parlait sur France Bleu Berry : les vacances apprenantes sont de retour cet été à Châteauroux. L'occasion pour les enfants de continuer à apprendre tout en s'amusant. Mais cette fois, ce ne sont pas d'eux dont on va parler mais bien des parents. Deux fois par semaine (les mercredis et vendredis) des ateliers leur sont proposés à l'école Frontenac et Jean Racine de Châteauroux. En déposant leurs enfants, ceux qui le souhaitent peuvent rester pour échanger avec des professionnels autour de thèmes très variés comme les écrans, le bien-être, l'alimentation, le sommeil ou encore les postures éducatives et la parentalité.

Et c'est justement à cet atelier qu'a décidé de participer Sandra 43 ans. Maman de deux filles âgées de 7 et 11 ans, elle se pose des questions sur l'adolescence : "Ça va me concerner puisque ma grande va entrer dedans. Je voulais aborder certains sujets et voir un peu comment être avec elle. Ce qui est intéressant c'est surtout l'échange avec d'autres parents, leur ressenti, leur expérience et pour cela le groupe de parole aide à répondre à certaines questions. En groupe on a réussi à trouver des astuces pour pouvoir parler à nos ados. On apprend tous les jours à être parent."

On ne se retrouve pas tout seul dans notre coin, c'est vrai que ce genre de groupe de parole c'est intéressant puisqu'on peut échanger et s'aider - Sandra, 43, maman de deux enfants

Marina, 35 ans, est mère de quatre enfants âgés de 17, 14, 9 et 5 ans. C'est son fils de neuf ans qui est inscrit aux vacances apprenantes C'est en le déposant qu'on lui a parlé des ateliers pour les parents. Elle a donc décidé d'y participer par curiosité : "Je trouve ça intéressant parce qu'on a tous des difficultés et le fait d'entendre les problématiques de chaque parent on se sent moins seuls. On apprend plein de choses." Tout comme pour Sandra, Marina se pose des questions sur l'adolescence. Avec son fils de 14 ans c'est parfois difficile : "Il a comportement où il cherche à faire comme d'autres jeunes. Ses fréquentations étaient dures. Là, j'ai appris que les choses pouvaient changer. Il faut que je mette des choses en place avec lui. J'ai appris qu'il ne fallait pas s'énerver et ne pas se mettre en position de conflit vis-à-vis de l'enfant pour ne pas compliquer la communication. Il faut aussi être patient, parce que sans patience on n'y arrivera pas."

Marina est contente de son expérience : "Pour moi ça a marché, ça a répondu à mes question et je pense que je vais retourner voir la Maison des Adolescents en dehors de l'atelier."

"Le but est de créer du lien"

Car cet atelier était encadré par deux professionnels de la Maison des Adolescents de l'Indre : Richard Moreau, éducateur spécialisé et Lucie Aschehoug, psychologue-clinicienne. Tous les deux expliquent qu'il ne s'agit pas d'une conférence mais bien "d'un moment d'échange." Pour Richard Moreau, il faut "faire circuler la parole." Et l'éducateur de poursuivre : "Il y a beaucoup de culpabilité. Souvent des parents nous disent que c'est de leur faute, qu'ils ne sont pas de bons parents. Quand ils voient que d'autres sont passés par les mêmes difficultés, ça leur permet de se ressourcer et se sentir prêtes à les affronter."

Selon Lucie Aschehoug, l'idée c'est "d'échanger pour réfléchir ensemble." Elle explique : "On se sert de ce que disent les participants, de ce qu'ils proposent. Il n'y a pas de mauvaises façons de faire. On rebondit, on pose des questions et on a des suggestions entre les uns et les autres. Le but est de créer du lien entre eux et nous mais aussi du lien entre eux."

Les ateliers pour les parents ont lieu tous les mercredis et les vendredis matin entre 9h30 et 11h30 jusqu'au 20 août. Seuls les parents dont au moins un enfant est inscrit aux vacances apprenantes peuvent y participer. Ils sont organisés à l'école élémentaire Frontenac et à l'école Jean Racine. Ce sont des ateliers portes ouvertes auxquels les parents sont libres de participer s'ils le souhaitent. Ils peuvent y rester autant de temps qu'ils veulent.