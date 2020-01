Peut-il y avoir des sanctions après les coupures volontaires d'électricité ?

En décembre, la CGT revendiquait déjà plusieurs coupures d'électricité pour protester contre la réforme des retraites : des projecteurs éteint lors de matchs de TOP 14 de rugby, jusqu'à 50 000 foyers privés de courant en Gironde, 40 000 à Lyon, 37 000 à Nantes, 40 000 à Orléans, mais aussi à Perpignan ou dans le bittérois. Ce mardi 21 décembre, la centrale de Grand'Maison, en Isère, l'usine hydro-électrique la plus puissante de France, a été mise à l'arrêt par la CGT et une panne a touché plusieurs communes d'Île de France.

Des syndicalistes hors-la-loi

Ce qui est certain, c'est que les agents à l'origine des coupures sont hors-la-loi. Ils ont le droit de faire grève, le droit aussi de diminuer la production d’électricité mais pas de couper le courant. Cela va à l'encontre de deux grands principes du service public : la continuité du service et la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens. EDF et RTE (Réseau de transport d'électricité) portent systématiquement plainte après ces coupures. Les sanctions individuelles peuvent aller jusqu'au licenciement.

En pratique, quasi aucune sanction n'est possible

Pour sanctionné un agent, il faut pouvoir l'identifier, or les militants n'agissent jamais à visage découvert. Impossible de les reconnaître et donc de les déclarer responsables. Aucune sanction n'est possible non plus pour les syndicats car il faudrait prouver que les agents qui coupent l'électricité sont syndiqués mais aussi qu'ils agissent sur leur temps de grève et non pas sur leur temps de repos. Et ce, même si le syndicat revendique l'action.