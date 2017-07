Peut-on se promener torse nu en ville ?

Depuis 1994, "l’outrage public à la pudeur" n’est plus sanctionné en France mais certaines villes du littoral azuréen ont pris des arrêtés municipaux. C’est le cas à Nice, Cannes et Menton.

A Nice , l’arrêté municipal date du 29 juillet 1999. L’article 6 de cet arrêté stipule qu’" en dehors de la plage, il est interdit de déambuler le torse nu, ou revêtu d’un simple costume de bain " sous peine d’écoper d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 38 € en cas de refus manifeste d’obtempérer.

. L’arrêté municipal interdisant notamment "à toute personne d’être torse nu, en maillot de bain et, d’une façon générale, dans toute tenue contraire à la décence" sur la voie et dans les lieux publics date du 21 juin 1990. Dans le département, c’est à Menton que cette décision a été prise pour la première fois. L’arrêté date du 17 mai 1990. Les mots choisis sont différents mais le principe est le même : "Il est rigoureusement interdit à toute personne de se promener dans les Rues de la Ville et de stationner dans les lieux publics, terrasses de cafés, restaurants, etc… en costume de bain ou torse nu. Seul le port du short est autorisé".

27 PV dressés l''été dernier à Cannes

Le Directeur de la Police Municipale de Nice par intérim, Marc Ligot explique que ça n’arrive "quasiment jamais" qu'une sanction soit prononcée. "C’est extrêmement rare" dit-il à France Bleu Azur. La plupart du temps, les policiers demandent aux personnes de mettre un tee-shirt et l’affaire est réglée. En revanche, à Cannes, on sanctionne de plus en plus ce type d’incivilités. L’été dernier, 27 PV ont été dressés. Depuis le 1er juillet 2017, 14 PV.

Dans la majorité des cas ces arrêtés n'ont pas de grande valeur juridique puisqu'en 2008, le tribunal administratif de Montpellier a donné gain de cause à un retraité qui s'était promené torse nu à deux reprises.