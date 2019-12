"On peut souffler un peu" : à La Châtre, un bus transporte les malades d'Alzheimer pour soulager les aidants

La Châtre, France

Du lundi au vendredi, chaque matin, c'est le même rituel à partir de 8h30 pour le personnel de l'accueil de jour du centre hospitalier de La Châtre. Le mini-bus quitte les locaux pour une tournée d'environ 2 heures, dans un rayon de 25 kilomètres autour de La Châtre. Il permet de transporter six malades d'Alzheimer qui viennent à cet accueil de jour. "On va à La Berthenoux, à Thevet-Saint-Julien et ensuite du côté de Chassignolles", liste Roxane Bertaux, cadre de santé. Et c'est pareil le soir pour ramener les personnes à leur domicile.

C'est un vrai soulagement pour les aidants. Auparavant, ils devaient emmener eux-mêmes leurs proches ou bien faire appel à un taxi. Désormais, ils n'ont plus à le faire et ils n'ont pas besoin de surveiller l'horloge pour savoir quand aller récupérer leurs proches. "Certains n'ont même pas le permis de conduire. Et puis ils sont dans la campagne. C'est dangereux. Ce bus a vraiment apporté beaucoup de réconfort", poursuit Roxane Bertaux.

Un soulagement pour les aidants familiaux

Une fois par semaine, Jocelyne laisse son mari à l'accueil de jour de l'hôpital de La Châtre. "Ça me fait beaucoup de bien, et à lui aussi. Mon mari a Alzheimer, il faut donc être derrière lui, lui répéter les choses. Là, je sais qu'une fois par semaine, je peux aller faire les courses. Je peux aller voir mes copines, prendre le café. On peut souffler un peu", sourit Jocelyne. Elle n'a en plus pas besoin de prendre la voiture et de faire la route. Car le quotidien des aidants est usant. "On voit leur fatigue. Ils y pensent tous les jours, parfois ils n'en dorment pas la nuit. C'est de la vigilance en permanence", explique Roxane Bertaux, cadre de santé à l'hôpital de La Châtre.