Pézenas voit la ville en rouge pour protéger la biodiversité, une première en France

C'est une première en France. Un parking de Pézenas va être illuminé tout en rouge ce lundi soir. L'éclairage public de cet espace pouvant accueillir 170 voitures (l'équivalent de deux terrains de football) a été remplacé afin de démontrer au public les bienfaits de cette lumière tamisée.

L'objectif est de protéger la faune. Le rouge est moins agressif. Une expérimentation menée au Pays-Bas démontre aussi les bienfaits pour l'être humain. Une déambulation est prévue ce soir dès 20h au parking Voltaire.

Tout un quartier pourrait être équipé de la sorte à Pézenas dans les dix prochaines années

En l'espace de 30 ans, la quantité lumineuse émise par l'éclairage public a quasiment doublé, dégradant ainsi le fonctionnement des écosystèmes avec un impact direct sur les insectes, ou encore la circulation des chauves-souris, qui sont pourtant protégées en France en les éloignant des zones d'alimentation.

Cet éclairage rouge, moins agressif, pour la faune serait aussi favorable à l'être humain avec une meilleure concentration et un sommeil de qualité. C'est ce qui ressort de l'expérimentation menée il y a deux ans au Pays-Bas dans un quartier tout entier.

"Le rouge est la meilleure alternative pour la préservation de la faune" dixit l'écologue Amaury Mellier Copier

Quartier Saint Christol Pézenas - Credit Vertex Factory

En France, aucune commune n'a encore franchi le pas en raison des idées reçues, notamment le manque de visibilité. Ce serait tout le contraire. C'est ce que veut démontrer l'aménageur du futur quartier de Saint-Christol qui s'étend sur 24 hectares ( la Société d’Économie Mixte à Opération Unique).

L'espace devrait être équipé de cet éclairage à sa sortie de terre. 655 logements sont construits. 1.200 habitants sont attendus d'ici 2032.

Ce lundi soir, il s'agit de démontrer au public que l'éclairage rouge est aussi efficace que celui dégagé par des lampadaires équipés de lumières blanches.

Etudié et mis en œuvre par Frédéric Balsegur du Cabinet Gaxieu, la technique de la lumière rouge, s’appuie sur le dimensionnement du réseau d’éclairage public réalisé grâce à une étude photométrique.

La couleur rouge retenue pour ce projet correspond à la technologie "Far Red" qui présente longueur d’onde comprise entre 720 et 750 nm, et qui est celle qui a le moins d’impact sur la biodiversité.