Pfastatt, France

C'est une première en Alsace : un passage piéton en 3D a été installé ces dernière semaines à Pfastatt dans l'agglomération mulhousienne.

Un passage peint en 3 couleurs: noir, gris (clair et moyen) et blanc. il a été dessiné minutieusement, pour créer une illusion d'optique et faire croire que l'on a des plots en face de soit et que les piétons flottent quand ils traversent.

Effet visible à 30 centimètres

L'effet est visible en dans le sens montant de la chaussé, à 30 centimètres du passage piéton, pour donner le temps aux automobilistes d'avoir l'effet d'optique et d'avoir le réflexe de ralentir.

Ce passage piéton 3D, avec ses 5 zébras, long de 4 mètres 50 et de 50 centimètres de largeur a été peint lors de la journée citoyenne en mai dernier dans la commune. Il est installé rue de la Berge

Francis Hillmeyer le maire de Pfastatt trouve cette idée très bonne pour la sécurité routière Copier

Installé dans une rue où il y aura une école maternelle en 2019

La rue est limitée à 30 km/h et il y aura l'ouverture d'une école maternelle en 2019. L'idée est que les automobilistes ralentissent à l'approche de ce passage piéton. La municipalité envisage de créer d'autres passages, mais cette fois-ci dans les rues du centre-ville.

Une quinzaine de villes en France sont équipées de ces passages piéton en 3D, le premier équipement a été crée dans le Nord.