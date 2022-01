Phalsbourg : le pari fou d'Alexis, qui va ouvrir prochainement... une discothèque

C'est un pari qui peut sembler complètement fou, par les temps qui courent. Alexis Jacob, 25 ans, est sur le point d'ouvrir une boîte de nuit ! Il loue les locaux de l'ancienne boîte L'Adress, à côté du bowling des Quatre Vents à Phalsbourg, vacants depuis trois ans. Et il va y ouvrir, dès qu'il le pourra, le Lion's Club.

Bar la semaine, discothèque le week-end

Un rêve de gosse, pour cet ancien chauffeur routier. Alexis, DJ passionné depuis de nombreuses années, a voulu franchir le pas, et redonner vie au monde de la nuit dans le secteur. "Le jeudi soir, on fera du karaoké. Le vendredi, des soirées à thème, country ou années 80. Le samedi, ce sera vraiment boîte de nuit, avec de nouveaux thèmes tous les week-ends. Et le dimanche, animations l'après-midi avec des orchestres". Alexis vise ainsi un large panel de la population, "jeune ou plus âgé, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse venir".

"C'est vraiment ce qui manquait chez nous sur Phalsbourg, on n'avait plus de boîte de nuit aux alentours". Alexis espère pouvoir ouvrir, comme tout bar, jusqu'à deux heures du matin en semaine, et quatre heures du matin le week-end, avec sa spécificité "cabaret".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Réouverture des boîtes de nuit le 24 janvier ?

Le contexte n'est pas idéal, c'est le moins qu'on puisse dire : les discothèques, fermées quinze mois en 2020-2021, ont réouvert l'été dernier, avant de refermer en décembre, pour une durée indéterminée pour l'instant : on devrait savoir la semaine prochaine, le 24 janvier, si elles vont pouvoir rouvrir. Mais malgré les difficultés, Alexis Jacob est plus motivé que jamais : "Une seule banque a accepté de me prendre, c'est grâce à eux que j'ai pu monter l'entreprise. Mais je n'ai pas eu accès au crédit : c'est grâce à mes parents qu'on a pu financer le projet".

C'est très risqué, on espère ouvrir au plus vite pour avoir de la trésorerie

Proche du monde de la nuit, Alexis a bien vu la profession souffrir depuis le début de la pandémie : "Ca fait mal au cœur de les voir fermés. Moi pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de charges, ni de salariés. Mais si la situation dure encore longtemps comme ça, ça sera très compliqué". Néanmoins, c'est l'envie de refaire la fête qui l'emporte : "On a tous besoin de s'amuser. Beaucoup de gens sont en dépression, ne peuvent plus sortir..."

On veut leur redonner ça, qu'ils puissent revoir du monde

Alexis Jacob espère ouvrir son établissement le week-end du 29 janvier, voire le week-end suivant début février, avec, au pire, uniquement l'activité bar-cabaret si le gouvernement décide de reporter encore la réouverture des discothèques.