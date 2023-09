pHARe : ce dispositif de prévention qui existe déjà pour lutter contre le harcèlement à l'école

Alors que Gabriel Attal a convoqué ce lundi 18 septembre les recteurs d’académie pour leur rappeler les consignes à adopter en cas de harcèlement, on fait le point sur le dispositif pHARe , mis en place dans les écoles et les collèges en 2022 et étendu cette année aux lycées?

Le programme “pHARe" de lutte contre le harcèlement a été généralisé à tous les lycées en 2023. (Illustration). © Radio France - Julie Munch Le ministre de l'Éducation nationale a réuni ce lundi 18 septembre les recteurs d’académie pour leur répéter les consignes à adopter en cas de harcèlement. Gabriel Attal, qui souhaite un “électrochoc” à tous les niveaux, après le suicide d’un adolescent victime de harcèlement scolaire début septembre dans les Yvelines. Une lettre du rectorat de Versailles , envoyée au mois de mai à ses parents, qualifiait d'"inacceptables" les propos de la famille qui auraient "remis en cause" l'attitude des personnels de l'établissement scolaire. Le ministre de l’Éducation veut un changement de braquet sur ce sujet et lance un audit sur les cas déjà signalés. Il existe pourtant déjà un programme de lutte contre le harcèlement à l’école, le programme “pHARe". ⓘ Publicité À lire aussi Harcèlement scolaire : le ministre Gabriel Attal exige "un électrochoc" auprès des recteurs Étendu aux lycées en 2023. Il s’agit d’un plan de lutte contre le harcèlement, mis en place dans les écoles et les collèges à la rentrée 2022. Au printemps dernier, 86 % des collèges et 60 % des écoles s’y étaient inscrits. Cette année, il a d’ailleurs été étendu aux lycées. 10 heures de sensibilisation au harcèlement. Ce plan permet de renforcer les moyens pour prévenir le harcèlement. Les établissements signent une charte et s’engagent pour deux ans à constituer une équipe de 5 personnels formés. Ils organisent notamment chaque année 10 heures de sensibilisation au harcèlement pour les élèves du CP à la terminale. Les familles peuvent aussi participer à des ateliers de sensibilisation. Efficace dans 85 % des cas, selon l’Éducation Nationale. Le dispositif prévoit aussi de mettre en place dans les collèges et les lycées, un protocole précis pour traiter les signalements de harcèlement, en formant notamment une équipe d'élèves ambassadeurs dans chaque établissement. D'après l’éducation nationale, ce protocole a fonctionné dans 85 % des cas. Il s’appuie également sur la mise en place de numéros gratuits. En cas de harcèlement, le 30-20, joignable de 9 h à 20 h du lundi au vendredi (sauf jours fériés) et de 9 h à 18 h le samedi. En cas de cyberharcèlement, le 30 18, disponible 7j/7, de 9 h 00 à 23 h 00. Il n'empêche qu’il suscite des critiques. Pour la FCPE, la fédération des conseils de parents d'élèves, le programme phare se déploie trop lentement et les procédures pour déclencher une enquête ne sont pas clairement expliquées aux enseignants. À lire aussi Des élèves ambassadeurs contre le harcèlement scolaire dans tous les collèges de l'académie de Montpellier