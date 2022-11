Pharmacie en danger : à Concarneau, une centaine de personnes ont manifesté pour soutenir leur pharmacie

Environ 80 personnes étaient rassemblées, ce samedi 12 novembre, devant les halles de Concarneau pour manifester contre le retrait de la licence de la hharmacie de la Baie. Cette licence, elle autorise la préparation et la délivrance des médicaments au public. Le 16 septembre 2022, la cours d'appel de Renne a retiré la sienne à la pharmacie de la Baie au motif "qu'il n'y a pas d'habitation autour de l'officine". Depuis, la pharmacie ne vend plus que de la parapharmacie et du matériel médicale. Conséquences : les patients doivent se déplacer plus loin et la pharmacie, elle, n'aura bientôt plus les moyens de payer ses salariés.

Des salariées de la pharmacie de la Baie avec leurs pancartes, devant les halles de Concarneau. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Incompréhension générale

A Concarneau, c'est l'incompréhension. Les salariés, en tête de cortège, scandent "pharmacie en détresse, salariés en danger". Ils sont suivi des clients. Près d'une centaine s'est mobilisé pour l'occasion. Pour nombre d'entre eux, la situation est injuste. Marie, cliente depuis des années, estime même que la décision de la cours d'appel de Rennes est "d'un autre temps" et "ne voit pas où est le problème" dans la situation géographique de la pharmacie de la Baie. Installée dans la zone de Kerampéru depuis trois ans maintenant.

Le cortège de soutien à la pharmacie de la Baie. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Parmi ceux qui sont venus soutenir la pharmacie de la Baie, il y a aussi les praticiens. Cette interdiction de délivrer des médicaments, certains professionnels la subissent de plein fouet. Comme Marie-Laure, infirmière libérale à Concarneau, qui a dû revoir toute son organisation depuis que la pharmacie ne lui fourni plus de médicaments. Elle se retrouve à devoir "aller d'un bout à l'autre de Concarneau". Une véritable perte de temps.

Jean-Jacques Pelt, directeur de la pharmacie, va réaliser une nouvelle demande de licence auprès de l'ARS de Bretagne. Cette décision pourrait prendre encore plusieurs semaines, sans garantie qu'une nouvelle plainte ne soit déposée après l'obtention de cette nouvelle licence.