Pharmacie interdite d'ouverture à Crémeaux : "Tout est fait pour empêcher les gens d'entreprendre !"

Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées, ce lundi 26 juin, à Crémeaux, au sud de Roanne, pour demander la réouverture de la pharmacie, fermée depuis deux ans, parce qu'une loi interdit l'ouverture de nouvelles pharmacies dans les communes de moins de 2.500 habitants (Carmeaux en compte 900). Marc Lapallus, que pensez-vous de cette situation ?

C'est complètement aberrant ! L'État vient de lancer la suite de l'agenda rural appelé France Ruralité, pour redynamiser nos bourgs, et continue en parallèle de créer des lois pour empêcher la création ou la réouverture de pharmacies dans le monde rural. Tout est commandé de Paris, on ne s'adapte pas, on ne regarde que des chiffres, c'est toujours codifié. On se retrouve dans une situation où on a une personne qui veut rouvrir une pharmacie, dans une zone qui en a besoin, et elle ne le peut pas.

À Crémeaux, il y a une maison de santé, il faut ensuite rouler pour acheter des médicaments. On imagine que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se déplacer, de prendre le volant, à Crémeaux comme dans d'autres communes ?

Tout à fait ! On nous parle toujours de réduire les déplacements et là, on a une opportunité pour redynamiser un secteur. C'est incohérent de voir que l'État veut améliorer nos collectivités et que derrière, des réglementations nous l'empêchent. Tout est fait pour empêcher les gens d'entreprendre !

Est-ce que vous estimez que le monde rural est délaissé par le gouvernement ?

Délaissé, non puisqu'on entreprend beaucoup de discussions, il y a de grands débats. On discute, on discute, mais là, il y a des faits simples qui peuvent se régler rapidement, et il faut faire des manifestations, mobiliser la population pour arriver à obtenir éventuellement gain de cause. Cela pourrait être beaucoup plus simple, être étudié au cas par cas, c'est ce qu'on réclame. Crémeaux n'est pas près des centralités.

À l'approche des élections sénatoriales, toutes les listes parlent de la ruralité, dont Ensemble pour la Loire, celle de droite et du centre sur laquelle vous êtes. Quelles sont vos ambitions pour le monde rural ?

Si je me suis mis dans cette équipe sénatoriale, c'est bien pour essayer de porter encore plus fort, et au plus près de Paris, nos difficultés, nos préoccupations, nos désirs, nos souhaits de faire revivre nos villages. 80 % des communes rurales sont en croissance démographique. On a besoin de nos villages pour gérer le pays !