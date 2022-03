À seulement 30 ans, une pharmacienne creusoise reprend l'unique officine d'Ahun

Ahun va garder sa pharmacie. Depuis le 1er février, la seule officine de la commune a une nouvelle propriétaire : Amandine Berger. Partie pour ses études à Clermont-Ferrand il y a 10 ans, cette Creusoise "avait besoin d'être proche" de sa famille, originaire d’Aubusson, pour s’installer en tant que pharmacienne.

Et si elle a choisi Ahun, c’est parce qu’Amandine Berger souhaitait tout de même trouver "un terrain nouveau". Pour elle, la commune "est un bon compromis, parce que ça reste à taille humaine, et qu'on a tout ce qu'il faut" au niveau des commerces. Ahun lui permet aussi de travailler à la campagne, "où le métier est totalement différent. On a d'abord un rôle de prévention et d'éducation auprès des patients, qui n'hésitent pas à nous consulter", explique-t-elle. "Et puis nous sommes aussi une oreille attentive : ils nous parlent de leur quotidien, de leurs problèmes... Humainement, c'est beaucoup plus riche à la campagne qu'en ville", assure Amandine Berger.

Tisser du lien avec les habitants

Amandine Berger et sa préparatrice en pharmacie Vanessa, dans leur pharmacie à Ahun, le 25 février 2022. © Radio France - Margot Turgy

Créer du lien avec les Ahunois, c'est aussi ce qui a motivé Vanessa, préparatrice en pharmacie, à quitter Clermont-Ferrand pour suivre Amandine Berger en Creuse. "Je n'avais jamais connu autre chose que Clermont", raconte la jeune femme de 29 ans. "C'était donc l'occasion pour moi d'expérimenter autre chose, de vivre à la campagne. Et c'est vrai qu'à Clermont, les personnes qui entrent" dans une pharmacie "ne reviennent jamais, donc on a aucune proximité avec les gens... Alors qu'ici, on est proche des patients. Je suis vraiment contente", se réjouit-elle.

Humainement, c'est beaucoup plus riche à la campagne qu'en ville"

Depuis le 1er février, les deux jeunes femmes disent être "très bien accueillies" à Ahun. "C'est un plaisir de venir travailler tous les matins, on apprend à connaître" les habitants "doucement, il va falloir un peu de temps", reconnaît Amandine Berger. Mais il y a un "réel partage, un réel échange qu'on ne retrouve pas en ville. C'est ce que cherchais !", sourit-elle. Chaque jour, Amandine Berger et Vanessa reçoivent en moyenne 70 patients dans leur pharmacie d'Ahun.