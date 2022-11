Philippe, ancien gendarme, est un des rares gardes d'enfants masculins en Mayenne

Les métiers de la petite enfance et de la garde d'enfants restent en grande majorités exercés par des femmes. Il y a entre 1 et 3 % d’hommes dans les crèches par exemple selon Élisabeth Laithier, ancienne élue LR à Nancy et présidente du comité d’accueil petite enfance.

Dans les environs de Mayenne, Philippe garde des enfants depuis quatre ans. Avant de devenir nounou, cet homme de 57 ans était gendarme en en Bretagne, à Vannes, Brest et Rennes.

En parallèle de ces années de gendarme, Philippe encadre des colonies de vacances. Alors lorsqu'en 2012, il a toute ses annuités et peut partir à la retraite, l'ex-militaire prépare une reconversion en passant un CAP Petite enfance et en devenant garde d'enfants. Un métier qui compte quelques points communs avec celui de gendarme.

_"_C'est surtout la disponibilité, la rigueur, la ponctualité et se mettre au service des gens, des enfants. Il y a beaucoup de critères qui sont les mêmes. Mais pour faire ce métier de garde d'enfants, il faut aimer les enfants."

Philippe travaille auprès de cinq familles avec des enfants de 12 mois à 12 ans et s'il a dû faire ses preuves au début de sa seconde carrière, ses gardes se sont toujours bien passées. "Ce que je fais, c'est que je prends cinq minutes avec les enfants, je leur demande ce qu'ils ont envie de faire au niveau des activités et j'essaye de préparer aussi chez moi. Je prépare un peu comme un instit. Il y a beaucoup de pédagogie. Ce métier-là, on l'a ou on ne l'a pas. Mais il ne faut pas chercher à le faire pour l'aspect financier."

Pour attirer plus d'hommes dans les métiers de la petite enfance, il faudrait revaloriser les salaires pour Philippe. Des négociations avec les partenaires sociaux devraient avoir lieu l'an prochain a promis le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe.