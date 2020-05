Après le feu vert donné au projet d'une Ligue 2 à 22 clubs qui éviterait la descente d'Orléans en National, le président de l'USO Philippe Boutron reste prudent. Mais il se réjouit de la solidarité affichée par la famille du foot et ne désespère pas de convaincre à présent Noël Le Graët et la FFF.

Philippe Boutron et la Ligue 2 à 22 clubs : "On reste très humbles et très prudents"

Ce n'est qu'un premier pas. Mais il est d'autant plus appréciable qu'il n'était pas gagné d'avance : hier, l'assemblée générale de la Ligue professionnelle de football a validé le projet d'une Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine, donc sans descentes ni barrage cette saison. Une formule qui permettrait à Orléans et au Mans de se maintenir en Ligue 2.

La décision peut encore être invalidée par le comité exécutif de la Fédération française de football qui aura le dernier mot. Or Noël Le Graët, le président de la FFF, a déjà annoncé qu'il s'opposait à ce projet.

Philippe Boutron se réjouit de "l'esprit de solidarité"...

Invité ce matin de France Bleu Orléans, Philippe Boutron, le président de l'USO se montre donc prudent. "Il faut de toute façon qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité. On revient de très très loin, quand même : il ne restait que plus que quelques clous à mettre pour fermer le cercueil, il faut en être conscient. Donc, si par bonheur, on arrivait à être maintenu en Ligue 2, je pense qu'il faudra tirer les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné cette année. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on se garde bien de tout optimisme béat et on reste très prudents."

Philippe Boutron se réjouit malgré tout de la solidarité qui s'est exprimée hier, y compris de la part de clubs de Ligue 1 : "Cela nous a fait chaud au cœur, à Thierry Gomez, mon homologue du Mans, et à moi-même, d'autant que l'esprit de solidarité n'est pas toujours mis en avant dans le football professionnel. Mais bien des clubs ont saisi le caractère exceptionnel de la situation due au Covid-19 et à ses conséquences économiques."

... et souhaite échanger avec Noël Le Graët

Il reste maintenant, donc, à convaincre la FFF et en particulier Noël Le Graët : "Je comprends ses réticences, indique Philippe Boutron, parce qu'il défend l'exemplarité. Si on a jugé, nous, qu'on avait de bonnes raisons, je pense que tous les clubs qui ne peuvent pas monter ou qui descendent, à tous les niveaux, peuvent dire également qu'ils ont de bonnes raisons. Donc je comprends que son souci soit de préserver l'uniformité des décisions. Mais dans notre cas, il y a une chose très importante : la convention entre la FFF et la LFP prévoit la possibilité de passer à 22 clubs en Ligue 2, ce qui n'est pas le cas en Ligue 1."

Et Philippe Boutron d'ajouter : "Noël Le Graët est quelqu'un de très sensé, très posé, qui a amené le football là où il est... On va essayer d'échanger. Et on verra. On verra..."

L'interview intégrale de Philippe Boutron est à écouter ici :