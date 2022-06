Football. Philippe Boutron ferme la porte à un rachat de l'US Orléans

Le club de l'US Orléans Football, pensionnaire de National, reste présidé par Philippe Boutron. Ce dernier ferme catégoriquement la porte à un possible rachat. En plus, le mercato ambitieux de l'USO le conforte dans ce choix.

Il y avait des doutes ces dernières semaines. Philippe Boutron allait-il vendre le club ? La réponse est désormais certaine et c'est non. Il a douté mais finalement, "le cœur et la passion" l'emportent, dit-il.

L'US Orléans poursuit son mercato et constitue un groupe ambitieux pour la saison prochaine en National. L'objectif affiché, c'est la montée en Ligue 2. En coulisses il y a du nouveau. Le président du club Philippe Boutron (62 ans), un temps vendeur, ferme la porte définitivement à un rachat de l'USO. "Depuis que je suis revenu sur Orléans, j'ai eu l'occasion de croiser de nombreux partenaires et je dois dire que je suis très attaché à mes relations avec eux et avec le club." Le président espère continuer dans une "bonne ambiance de convivialité".

L''envie d'être compétiteur

Après l'attentat subi sur le Dakar, le président de l'US Orléans a pensé à laisser la main. "Le fait d'avoir été isolé pendant de nombreux mois fait qu'on est moins dedans. Mais une fois qu'on s'y remet c'est à la fois la passion et l'amour de ce club. Et plus que jamais l'envie d'être compétiteur."

Compétiteur, l'USO devrait l'être. Le recrutement est prometteur avec environ 11 nouveaux joueurs pour la saison prochaine. "En plus, le recrutement se passe très très bien. Je pense qu'on va bâtir une bonne équipe pour la saison prochaine. Tout ça a contribué dans ma décision de rester."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Philippe Boutron espère voir son club dans un an à l'échelon supérieur. Seules deux équipes accèderont à la Ligue 2. Reprise de l'entrainement pour le groupe au complet le 4 juillet 2022. Le premier match de préparation ce sera le 13 juillet contre l'AJ Auxerre, nouveau pensionnaire de Ligue 1.