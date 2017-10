Philippe Briand reconnait une erreur après les photos polémiques de l'inauguration de la station d'épuration de Luynes

Philippe Briand, le Président de la Métropole, a exigé le retrait des photos de l'inauguration de la station d'épuration de Luynes du site officiel de la Métropole Tours Val de Loire. Des photos avec des jeunes femmes peu vêtues qui ont provoqué la polémique depuis une semaine.

Philippe Briand, le Président de la Métropole, était invité à cette inauguration samedi 7 octobre et le déroulé devait, selon lui, être une surprise organisée par le maire de Luynes. "L'un des participants à la réalisation de cette station d'épuration appartenant à un groupe de samba a proposé de participer aux festivités de l'inauguration" explique Philippe Briand.

"Pour autant" ajoute-t-il, "les images interpellent et c'est une erreur aujourd'hui de mettre des jeunes femmes dans cette tenue, sur le coup cela n'a marqué personne, tout le monde a trouvé l'ambiance plutôt généreuse et sympa, mais, à notre époque, il faut faire attention à la production d'images et au regard que cela peut porter sur la femme, donc si c'était à refaire naturellement cela ne se referait pas"