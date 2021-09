Philippe Croizon aux Etats-Unis pour assister au décollage de la fusée Falcon 9

Philippe Croizon voyagera avec tout l'attirail du néo-astronaute : casquette et polo avec un écusson créé pour l'occasion et son lapin "Roger"

Philippe Croizon est arrivé aux Etats-Unis, ce week-end, pour préparer un nouveau défi fou ! Le para-athlète est invité par le milliardaire américain et patron de Space X Elon Musk à assister au décollage de la fusée Falcon 9. C'est prévu pour ce mercredi 15 septembre de Cap Canaveral en Floride. Mission inédite puisqu'elle emmènera quatre astronautes amateurs dans l'espace pendant trois jours. Cette fois-ci, il sera là en observateur depuis la planète Terre et sur le bateau pour l'amerrissage de la capsule, mais l'objectif de Philippe Croizon est bien de convaincre Elon Musk de l'envoyer un jour à bord de l'une de ses fusées.

Un écusson d'un astronaute sans bras ni jambe

"Paris-Cap Canaveral j'écoute ! Bonjour, je m'appelle Philippe Croizon." Polo et casquette brodés avec un écusson représentant un astronaute dans sa combinaison sans bras ni jambe. C'est son clin d'œil à l'équipage qui va décoller de Cap Canaveral ! Mission commandée à bord par l'homme d'affaires Jared Isaacman et organisée par Elon Musk. Cela fait près d'un an que le para-athlète est en contact avec le patron de Space X après l'avoir interpellé sur Twitter, "Il m'a dit "Je te mets en contact avec Jared", et Jared a appris mon histoire et il m'a dit "Viens au lancement et à l'amerrissage et après on voit si l'on peut t'envoyer dans l'espace toi qui n'a pas de bras et pas de jambe"".

Des prothèses pour attraper des objets dans la fusée

L'objectif est clair : convaincre Elon Musk de l'envoyer dans l'espace. Ce serait du jamais vu, un astronaute qui n'a aucun de ses quatre membres. Mais il y a des enjeux techniques sur lesquels a travaillé Philippe Croizon avec une entreprise toulousaine, "Le truc qui embête un peu Elon Musk et Space X c'est que je n'ai pas de main. J'aurais eu au moins une main pour la préhension, c'était un peu jouable. Donc avec la société Comat on a imaginé une prothèse avec un petit tampon au bout et ça se clipse et se déclipse."

Après la traversée de la Manche ou le Dakar. Le voyage spatial serait le défi absolu pour Philippe Croizon. Il a déjà prévu avec qui il partirait... un petit lapin en peluche qu'il a nommé "Roger".