Philippe Croizon, le nouveau Thomas Pesquet ? Il vient à Toulouse pour se préparer à l'espace

L'aventurier français est invité de France Bleu Occitanie ce vendredi 18 juin. Amputé de ses quatre membres, il rêve de partir dans l'espace. Il est à Toulouse, dans la capitale de l'aéronautique et du spatial, pour s'y préparer. Il participera notamment à une conférence à la Cité de l'Espace.

Le rêve de Philippe Croizon est peut-être en train de prendre forme à Toulouse. L'aventurier français, amputé des bras et des jambes, ambitionne de partir en voyage dans l'espace. Il sera d'ailleurs à Cap Canaveral en octobre prochain, invité par Elon Musk, pour assister au décollage d'une fusée avec trois touristes pour une mission orbitale.

Mais il rêve de décoller lui aussi. Tout est parti d'une plaisanterie sur le réseau social Twitter, mais le milliardaire Elon Musk, fondateur de Space X, a créé la surprise en répondant au Poitevin : "Vous volerez dans un vaisseau Starship" !

Après avoir traversé la Manche à la nage, après avoir bouclé le rallye-raid Dakar, Philippe Croizon se prépare donc à cette nouvelle aventure spatiale. Mais pour cela, il doit d'abord apprendre l'anglais pour se préparer à un tel voyage.

Et puis, tel Thomas Pesquet, il passe par Toulouse pour débuter sa préparation. Jeudi, il a rencontré les ingénieurs de COMAT Space, une PME toulousaine spécialisée dans les matériaux spatiaux. Ce vendredi, il participe à une conférence à la Cité de l'Espace. Et le matin, il sera dans les studios de France Bleu Occitanie pour faire partager son volontarisme, et son goût de l'aventure.