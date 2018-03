Philippe Daguillon, kiné historique du FC Nantes, est décédé

Par Romain Dézèque, France Bleu Loire Océan

Après plus de 30 ans passés au service du club et des Canaris, Philippe Daguillon s'est éteint le jour de son 59ème anniversaire, à la suite d'une longue maladie. Le club et les anciens joueurs font part de leur émotion.