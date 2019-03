Philippe Jéhan revient sur son départ

Laval, France

Il aura été une figure emblématique du monde agricole mayennais, Philippe Jéhan quitte la présidence de la FDSEA ce jeudi 14 mars à l'issue d'une assemblée générale du syndicat à Villiers-Charlemagne. L'annonce a été faite la semaine dernière au travers d'un communiqué.

À la tête du premier syndicat agricole du département pendant six ans, il explique les raisons de son départ au micro de France Bleu Mayenne "j'ai beaucoup donné, j'ai fait le tour de mes responsabilités." Le syndicaliste de 47 ans, gérant d'une exploitation agricole à Châtillon-sur-Colmont et père de trois enfants souhaite désormais se concentrer sur sa vie personnelle "c'est pour moi l'occasion de tourner la page et de donner un nouveau souffle à la FDSEA après les élections professionnelles[...]. J'ai envie d'être un peu plus du côté de ma famille."

Parmi ses faits d'arme, Philippe Jéhan retiendra "le combat contre Lactalis en 2016, également la mobilisation de 300 tracteurs sur l'A81 ou encore nos déplacements à Bruxelles pour défendre nos aides européennes."

L'hommage de la FDSEA pour son dernier jour en tant que président

Il a été un président apprécié par ses pairs mais critiqué par ses opposants qui lui reprochaient un manque d'ouverture et de dialogue "l'ouverture nous l'avons, toutes les commissions à la Chambre d’agriculture sont ouvertes aux syndicats, quand on est minoritaire c'est facile de brandir ce drapeau" dit-il.

Quand on lui demande s'il a des regrets il répond "il y a encore trop d'agriculteurs qui ont du mal à finir leurs fins de mois, j'ai pleinement conscience que notre combat syndical n'est pas abouti".

Au total, Philippe Jéhan aura passé 22 ans au sein de la FDSEA. En attendant de lui trouver un successeur c'est son premier vice-président qui assure l’intérim. Pour l'heure, on ignore toujours quand auront lieu les élections au conseil d'administration de la FDSEA.