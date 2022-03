"Impossible de sécuriser la route migratoire entre Irun et Bayonne" estime le sous-préfet de Bayonne

Philippe Le-Moing-Surzur, invité ce lundi 14 mars de France Bleu pays Basque, interrogé sur la question des flux migratoire et des derniers événements en date, à savoir ce réfugié d'origine sénégalaise qui a disparu samedi 12 mars alors qu'il tentait de gagner les rives françaises en traversant le fleuve Bidassoa, "les recherches n'ont rien donné" à l'heure où nous écrivons ces lignes, a déclaré le sous préfet. Interrogé également sur les pourparlers qui ont été menés dernièrement entre les présidents de la Communauté d'agglomération Pays Basque et celui du gouvernement basque, sur la gestion et l'accueil des migrants ; Jean-René Etchegaray et Iñigo Urkullu ont annoncé une coopération renforcée, des lits supplémentaires pour l'accueil des migrants à Irun. Jean-René Etchegaray qui a également dénoncé des "entraves de la police et du Parquet pour le déplacement des migrants (...)" ce à quoi répond le représentant de l'Etat, Philippe Le-Moing-Surzur :

"Je laisse au Président de la CAPB, la liberté de ses propos, nous sommes dans un pays libre mais il est régi par des règles qui sont des règles européennes et qui sont traduites dans le droit français et qui font qu'un migrant qui arrive sur le territoire européen, sur le territoire de Shengen, c'est dans le pays d'arrivée qu'il doit faire ses démarches et notamment, sa demande d'asile. Donc, effectivement, si quelqu'un n'a pas droit au séjour, il n'a pas le droit de rester sur le territoire européen et de rentrer en France. C'est la règle. Ce sont des sujets extrêmement complexes, on voit bien la dimension humanitaire de ces sujets et je la comprends personnellement mais tout cela se fait dans le cadre de lois qui doivent être respectées et _les forces de l'ordre font leur travail avec le plus d'humanité possible_, mais font leur travail !"

"Les forces de l'ordre font leur travail avec le plus d'humanité possible" — Philippe Le Moing-Surzur, sous-préfet de Bayonne Copier

Et Philippe Le-Moing-Surzur d'ajouter sur la demande de sécurisation de la route migratoire entre Irun et Bayonne : "ce n'est pas quelque chose qui est envisagée et possible dans le cadre du droit français".

Sept migrants sont morts au pays Basque l'an passé en tentant de traverser la frontière.