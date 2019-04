Philippe Lefebvre, organiste de Notre-Dame de Paris: "On est maintenant dans l'espoir"

Paris, France

Depuis 34 ans, il est l'un des trois organistes titulaires de Notre-Dame de Paris. Philippe Lefebvre, 70 ans, a été dévasté par la catastrophe survenue le 15 avril dernier : "Je suis resté muet devant cet incendie, il n'y a pas de mot pour l'exprimer". Depuis, il a repris espoir en voyant l'élan de solidarité autour de la cathédrale et en apprenant que l'orgue était "à première vue" intact. Ce dimanche 21 avril, l'organiste était invité à jouer lors de la messe de Pâques délocalisée à l'Eglise Saint-Eustache, dans le 1er arrondissement de la capitale.

Une expertise organisée dans la semaine

Selon Philippe Lefebvre, une expertise doit être réalisée dans les prochains jours sur l'orgue monumental de Notre-Dame, construit en 1401 : "Si la sécurité le permet, les facteurs d'orgue, qui restaurent et entretiennent cet instrument, pourront réaliser une expertise technique. Ils seront accompagnés de deux experts du ministère de la Culture." Pour le moment, les seules constatations ont été superficielles. Elles ont tout de même permis de s’apercevoir que l'instrument semblait intact. "Reste une inconnue, précise Philippe Lefebvre, on ne sait pas ce qu'ont subit les tuyaux à l’intérieur. Même si le métal n'a pas été déformé, ou n'a pas fondu, à une certaine température, ça a forcément un impact sur le métal. Et ça, ça peut provoquer des dégâts irréversibles, notamment sur le son."

Philippe Lefebvre, après la messe de Pâques de ce dimanche, à l'Eglise Saint-Eustache

L'instrument de toute une vie

Philippe Lefebvre a joué pour la première fois de sa vie sur l'orgue de Notre-Dame il y a un demi-siècle. "A la fin d'une messe, se souvient-il l'organiste de l'époque, Pierre Cochereau, s’apprêtait à jouer la sortie de la cérémonie, quand il m'a annoncé que j'allais la jouer à sa place. J'avais 19 ans." Et depuis, Philippe Lefebvre n'a plus quitté cet instrument. "C'est un privilège de jouer de l'orgue. C'est comme un orchestre. Un homme seul a le pouvoir de produire autant de sons." Quand il joue, et notamment sur l'orgue de Notre-Dame, le musicien se sent "pris par une sorte de vague qui entre en vous, c'est une relation charnelle avec l'instrument." Lorsque les flammes ont ravagé une partie de la cathédrale, Philippe Lefebvre est restée "muet" : "Il n'y a pas de mots pour exprimer cela (...) On ne vit plus, on ne dort plus." Mais désormais, une semaine après la catastrophe, "on est maintenant dans l'espoir", sourit le musicien, ragaillardit par les "milliers de messages de soutien venant du monde entier que nous avons reçus".