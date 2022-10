Philippe Poutou a retrouvé du travail : "j'étais un peu grillé" auprès des employeurs

"Je suis très heureux d'avoir trouvé cet emploi. J'avais pas tellement de propositions, j'étais grillé comme on dit quand on est un militant connu" raconte Philippe Poutou, après un mois au sein de la société de cinéma "Urban distribution". L'élu à la ville de Bordeaux et ancien candidat NPA à la présidentielle (2012,2017,2022) a retrouvé un emploi, trois ans après avoir été licencié de l'usine Ford de Blanquefort. Il assure désormais la promotion de films, fictions ou documentaires, autour de sujets de société. "Il y a un film sur l'usine Ford, produit et distribué par cette société, et au fil des discussions, il m'a été proposé d'intégrer l'équipe, explique Philippe Poutou. Je me retrouve dans quelque chose qui reste très militant". Désormais, l'ancien ouvrier pourra allier son activité dans le cinéma à celle de ses mandats de conseiller municipal de Bordeaux et de conseiller métropolitain qu'il conserve "pour permettre de discuter, peut-être de manière plus importante de la culture, de la culture militante, populaire".