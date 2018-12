Philippe Poutou : "Une vitrine cassée et des voitures brûlées, ce n'est pas grave au regard de la violence quotidienne"

Bordeaux, France

Philippe Poutou était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi matin. Le délégué syndical CGT de l'usine Ford-Blanquefort menacée de fermeture a commenté les annonces d'Emmanuel Macron dans la crise des Gilets Jaunes. Il n'a pas été convaincu et appelle à la poursuite du mouvement. Quant aux violences qui ont émaillé les dernières manifestations, notamment à Bordeaux samedi, il affirme qu'elles "ne le dérangent pas". "Toucher à La Poste, c'est pas terrible, estime-t-il. Mais l'Apple Store, on ne va pas pleurer. Des trucs hyper chers que personne ne peut s'offrir. Et Apple fait partie des grosses fortunes et ils ont des assurances. En revanche, il y a une usine qui ferme et personne n'en parle. Ca c'est d'une violence extraoridinaire. Aujourd'hui des millions de gens sont sous le seuil de pauvreté, des gens sont au chômage, ont des logements de merde, n'arrivent pas à se soigner. C'est la violence quotidienne. Au regard de cette violence là, de la souffrance des gens, une vitrine cassée ou des voitures brûlées, ce n'est pas grave. Il faut relativiser. C'est pour cela que le mouvement des Gilets Jaunes est totalement justifié".