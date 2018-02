Limousin, France

Pourquoi ne plus viser l'étoile au Michelin depuis déjà plusieurs années?

Je respecte beaucoup cette institution, mais je fais des constats: en un siècle, il y a eu seulement trois établissements étoilés à Limoges intra-muros. Ces trois établissements n'ont jamais tenu plus de dix ans. Donc, il faut se poser une question de valeur économique et "environnementale": pourquoi? J'aimerais que les politiques se posent les mêmes questions que moi. Je leur ai déjà dit ce que j'en pensais. Et puis j'aimerais observer une clientèle qui soit plus à même d'apprécier l'action, l'engagement que réalise une cuisinier pour maintenir un tel niveau de qualité.

Pour vous, ce ne sont pas les critères du Michelin qui posent problème?

Non, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est l'environnement. Plus ça va, plus ça se délite. Plus on voit des gens costume-cravates descendre de 4X4 à 80.000 euros, garés devant des routiers. C'est tout cela qui m'inquiète, c'est un patchwork très complexe à comprendre. Et aujourd'hui, quand on est restaurateur, avoir un positionnement commercial est devenu très complexe. Et ce n'est pas pour rien que les restaurateurs ont aujourd'hui plusieurs établissements. On est obligé d'aller chercher le client là où il est. On est obligé de donner à nos établissements une dynamique permanente, un mouvement permanent.

Avoir une étoile à Limoges, ça ne sert à rien finalement?

Malheureusement, j'en fais le constat oui, puisque j'en ai souffert. Je n'étais pas en grande forme financière quand j'étais étoilé, j'ai des copains qui le sont par ailleurs et j'en ai les mêmes échos. Il y en a qui ont des bistrots et des restaurants étloiés à la fois, c'est le bistrot qui marche à fond et le restaurant étoilé on le regarde comme une vitrine, comme un tableau. Il faut que ça change.

Mais justement, est-ce que ce ne sont pas les critères du Michelin qui sont un peu dépassés?

Un cuisinier pourra difficilement dire cela, car abonder dans le sens des étoiles est quelque chose de viscéral. Je crois que le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une grosse distorsion entre la "traduction Michelin" par les cuisiniers, et celle qui est faite par les clients. Pour moi, il est facile d'avoir une étoile Michelin sur un "spot environnemental", au bord de la mer, près d'un magnifique endroit. Mais vous allez me dire: Régis Marcon n'est pas au bord de la mer (il est à Saint-Bonnet-le-Frois, en Haute-Loire, NDLR), mais justement! Il est dans une région et un département qui se sont mobilisés! Mais pas qu'à moitié, pas à 10%!... Quand j'avais l'étoile, il y a des gens qui m'ont aidé à l'obtenir, et qui l'ont faite vivre. Et il y avait parmi ces gens-là des politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut aller vers des buts qualitatifs, que ce soit dans la restauration ou dans d'autres arts et métiers, on se donne les moyens et on y va! Si on n'en a pas la notion, si on n'en a pas la sensibilité, si on n'en a pas une vraie volonté, on n'aura pas!...

Interview de Philippe Redon à réécouter ici