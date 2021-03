PHOTOS - Les commerçants de Nîmes adhèrent massivement au dispositif Angela

"Où est Angela ?" Ce sera désormais le sésame à Nîmes pour obtenir de l'aide chez un commerçant si on est victime de harcèlement ou de violences dans la rue. Plus d'une femme sur deux dit déjà en avoir été victime en France. Le Gard est le deuxième département d'Occitanie où les violences sexistes sont les plus nombreuses. A Nîmes, ils sont déjà 150 commerçants à s'être portés volontaires pour participer à ce dispositif mis en place par la Ville. Chacun a reçu pour cela une formation du Centre d'information et de documentation sur les droits des femmes et des familles du Gard. "On a un temps où on va leur expliquer ce qu'est le harcèlement de rue détaille Béatrice Bertrand, la directrice du CIDFF. Qu'est ce que sont les violences sexistes car ça peut aller de l'injure sexiste qui est une contravention de quatrième classe jusqu'au viol qui est un crime. On leur parle aussi des violences conjugales qui peuvent avoir lieu dans la rue." Les commerçants disposent ensuite d'une fiche réflexe qui leur indique la marche à suivre quand une victime franchit leur porte. "Il faut la mettre en confiance, lui proposer de s’asseoir, la mettre en sécurité et ensuite parer à l'urgence. Appeler la police si elle est blessée, les parents ou la famille si ce n'est pas le cas. Quand la jeune femme va sortir du magasin, elle aura un dépliant avec le numéro des associations qu'elle pourra joindre si elle a besoin d'un accompagnement juridique ou psychologique."

"En temps que femme, on sait qu'on peut être confrontée à cette situation". Une commerçante participante

Boutiques de prêt à porter, chocolatier, boutiques de décoration, agences immobilières,... 150 commerçants ont répondu présent à l'appel de la ville. 40 d'entre eux ont déjà suivi cette formation. Trois autres sont programmées les 10, 17 et 23 mars explique Mylène Mouton, conseillère déléguée à l'aide aux victimes à la mairie de Nîmes. "On ne savait pas comment cela allait être perçu car c'est très compliqué pour les commerçants actuellement mais en 24h, nous avons eu 90 adhésions à la formation." Parmi eux, Cécile Lopez, opticienne et responsable du magasin "Les lunettes de Cécile". "Mon magasin est idéalement situé dans l'Ecusson explique cette dernière. On a la chance avec les aménagements des vieux immeubles de Nîmes d'avoir une cave de 50 mètres carrés avec des banquettes, des fauteuils, un ordinateur. Il y a surtout une sortie par l'extérieur qui n'est pas visible du magasin." Elisabeth Laurent, responsable du "Dressing de la Nîmoise" a elle aussi dit oui tout de suite. "En tant que femme, on peut être confrontée à cette situation. Les jeunes filles mais aussi les femmes plus âgées. Ce qui est bien, c'est qu'on peut leur apporter un accompagnement si elles sont d'accord. On peut leur rappeler leurs droits. Si elles ne s'en servent pas tout de suite, ça sera peut-être plus tard." Dans le Gard, seulement 14% de femmes victimes de violences déposent plainte.

Les commerces participants affichent l'autocollant sur leur vitrine © Radio France - Sylvie Duchesne

Elisabeth Laurent a prévu un refuge pour les victimes dans son magasin © Radio France - Sylvie Duchesne