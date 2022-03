EN IMAGES - Il y a deux ans, le premier confinement au Pays Basque

Le 17 mars 2020, le gouvernement décrétait un confinement général pour toute la France. Deux ans plus tard, on vous replonge dans cette ambiance inédite à Bayonne et dans le reste du Pays Basque.

Le lundi 16 mars 2020, à 20h, Emmanuel Macron annonçait la mise en place d’un premier confinement afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. Pile deux ans plus tard, on a ressorti les archives de cette journée historique où les villes et villages du Pays Basque se sont transformées en cités fantômes. Le début d'une série de restrictions qui vont durer jusqu'au 11 mai, soit 1 mois et 25 jours. Retour en photos sur cette période.

La plage du centre à Biarritz © Radio France

Bayonne, vidé © Radio France - AM

Le centre-ville de Bayonne © Radio France

Les files d'attente devant les magasins © Radio France

Partout, les magasins ont dû s'adapter © Radio France

Et pourtant, dans les magasins, certains avaient du mal à se réapprovisionner © Radio France

Même dans les halles de Bayonne, il était parfois difficile de trouver des produits © Radio France

En Hegoalde, les mêmes scènes devant les magasins, comme ici à Bilbao © Radio France

Et le pont international Santiago bloqué à la circulation © Radio France

La plage de Socoa vidée © Radio France

Celle du Port-Vieux à Biarritz © Radio France

Et sur les aires d'autoroutes, de quoi nourrir malgré tout les conducteurs de poids lourds © Radio France

D'habitude bondé de monde, surtout le week-end, venu profiter des différentes ventas le col d'Ibardin était déserté © Radio France

La vingtaine de ventas présentes sur le col étaient fermées © Radio France

"La desescalada" à Saint-Sébastien depuis ce samedi 2 mai, comparé à Biarritz au même moment © Radio France

"La desescalada" à Saint-Sébastien © Radio France

Les rues de Saint-Sébastien et la Côte des Basques à Biarritz © Radio France