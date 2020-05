PHOTO - France Bleu dévoile le portrait géant de Robert Herbin qui sera déployé à Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire vous dévoile le portrait géant qui sera déployé, mercredi, sur la façade de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, une semaine après la mort de Robert Herbin. La photo de l’entraîneur légendaire des Verts sera accompagnée de la légende : "Merci Robert Herbin".

A Saint-Étienne, c'est désormais une tradition. On honore les sportives et sportifs de la ville qui ont marqué l'histoire de leur sport, avec un portrait géant déployé sur la façade de la mairie, comme récemment pour la triple championne d'Europe de gym, Mélanie De Jesus Dos Santos.

Le maire Gaël Perdriau valide l'idée d'une statue

Et ce n'est pas tout. Gaël Perdriau promettait la semaine dernière des "hommages au pluriel". Comme demandé par la pétition du site Peuple-Vert.fr qui a recueilli en une semaine plus de 4.000 signatures, ce weekend, le maire de Saint-Étienne a confirmé que la ville allait ériger une statue au Sphinx. Reste maintenant à décider avec quel artiste, quand et où.

Ce sera certainement aux abords du stade Geoffroy-Guichard, où ont été déployées par les supporters les premières banderoles d'hommage et un portrait de Robert Herbin, mardi dernier, avant que son club de toujours l'AS Saint-Étienne annonce que son centre d'entrainement à l'Étrat sera prochainement renommé Centre sportif Robert Herbin.